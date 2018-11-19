В России разглядели аграрную державу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе пресс-конференции по итогам визита в Папуа-Новую Гвинею и Вьетнам выразил мысль, что РФ превращается в современную аграрную державу. Слова главы правительства приводит агентство РИА Новости.

«Есть направления, которые возникли относительно недавно. Наша страна превращается в такую современную аграрную державу, и если еще лет 10-15 назад мы мало что могли предложить на международном рынке продовольствия, то сейчас мы такой очень сильный игрок», — заявил премьер.

В качестве доказательства Медведев привел наращивание российских поставок пшеницы и других злаковых культур во Вьетнам.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства, Россия действительно в последние годы наращивает экспорт продовольствия. Однако происходит это в основном за счет роста экспорта зерна, на которую приходится около трети всего экспорта. Всего на экспорт в 2017 году было поставлено продукции на 20,7 миллиарда долларов, рост составил 21,1 процента.