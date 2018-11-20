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Переговоры Евросоюза по бюджету провалились
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Переговоры Евросоюза по бюджету провалились 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 1 час назад
Фото: Reuters
Представители стран Евросоюза и депутаты Европарламента не смогли достичь соглашения по проекту бюджета ЕС на 2019 год.
Переговоры по бюджету, проходившие в Брюсселе, были прерваны, передает Deutsche Welle.
Теперь, как сообщил комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер, Еврокомиссия в течение нескольких дней должна представить новый проект.
Если до конца года соглашения достичь не удастся, финансирование будет происходить помесячно, исходя из существующего сейчас бюджетного объема.
Еврокомиссия предлагала бюджет в объеме 165,6 млрд евро, что на 3% больше, чем в этом году. В ходе переговоров представители стран ЕС требовали сократить запланированный объем на 1,5 млрд евро, а депутаты Европарламента — увеличить на 770 млн евро.
Нагрузка на страны ЕС вырастет после выхода Великобритании, ежегодный взнос которой составлял около 12 млрд евро.
В августе премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявлял, что Италия может не поддержать бюджет ЕС на ближайшие годы в связи с фактическим отказом европейских партнеров участвовать в распределении мигрантов.
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