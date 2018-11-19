Полный провал: торговые войны разрушили АТЭС

Впервые за несколько лет участники саммита АТЭС не приняли итоговую декларацию. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, это произошло из-за торговых войн. Два гиганта Китай и США обменялись новыми угрозами — в такой ситуации договориться о мире в этих войнах, а тем более реформе ВТО невозможно.

«Впервые за годы существования этой организации она не смогла принять декларацию. Это связано со сложностями в международной торговле, с теми самыми торговыми войнами, которые в настоящий момент развернулись в мире, и с той дискуссией, которая шла на полях саммита АТЭС. К сожалению, эта дискуссия не позволила принять итоговый документ», — сказал Дмитрий Медведев журналистам во Вьетнаме (цитата по ТАСС).

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) завершился в Папуа — Новой Гвинее 18 ноября.

Мировая торговая система поставлена под удар из-за развернувшихся торговых войн, подчеркнул председатель правительства. «Печально не то, что не удалось согласовать декларацию, а то, что в известной степени это иллюстрирует то, что, к сожалению, вся торговая система поставлена под удар в результате определенных решений, которые были приняты частью стран. Скажем прямо, вся эта история началась с тех решений, которые принял один из наших партнеров, — Соединенные Штаты Америки», — сказал он.

Торговая война уже началась, и, как и в любом конфликте подобного рода, в этой войне будут только проигравшие, сказал Медведев.

«Мы являемся все свидетелями того, что эта война, в общем, уже приносит определенные плоды тем или иным странам, которые пытаются свой курс навязывать, с другой стороны — приносит издержки всей мировой торговле. Потому что, в конечном счете, как и в любой войне подобного рода, конечно, победителей здесь не будет», — заявил премьер.

Ранее Медведев отмечал, что к торговым войнам привел протекционизм. В некоторых странах протекционистские настроения материализуются в конкретные решения, «которые могут привести и, скажем прямо, уже привели к торговым войнам», указал глава правительства.

Необходимо сохранить режим свободной торговли в мировой экономике, сказал Медведев. Эта задача уже усложнилась проблемами в международных экономических отношениях и международной торговле, который пострадал из-за торговых войн. По его словам, пошлины дают только частичные преимущества, позволяя поддержать собственный рынок. «Но в конечном счете все это вернется через некоторое время через те проблемы, которые возникнут у своих же бизнесменов», — подчеркнул он.

После введения заградительных пошлин в США выросли цены на определенные товары, напомнил премьер.

При этом глава российского правительства отметил, что декларация АТЭС как и раньше должна была стать подтверждением намерений стран заниматься реформированием международной торговой системы с учетом тех преимуществ, которые дает Всемирная торговая организация (ВТО).

«В этом смысле итоги саммита АТЭС выглядят, мягко говоря, не самым убедительным образом», — отметил премьер-министр.

К тому же неспособность участников прийти к компромиссу свидетельствует о проблемах в реформировании несовершенных систем ВТО. «Но если рассуждать прямо и достаточно просто, что получается? Если вы декларацию не способны согласовать, то как мы будем заниматься реформированием Всемирной торговой организации? Ведь это огромное количество норм, правил, принципов», — заявил он.

По словам Медведева, необходимо реформировать процедуру арбитражного рассмотрения спорных дел в ВТО. С такой позицией напрасно не согласны США, сказал Медведев.

«США говорят, нет, все нормально, у нас все хорошо, мы считаем, что ничего не нужно делать. Но я думаю, что эта позиция, во всяком случае, не очень дальновидная», — отметил премьер.

«Как и многие страны, мы признаем, что организация действительно нуждается в обновлении, но без ослабления ее влияния, расшатывания основополагающих принципов ее работы, тем более — ее демонтажа, который означал бы крах цивилизованной торговли», — сказал он.

Премьерминистр принимавшей саммит Папуа-Новой Гвинеи Питер О'Нил признал, что разногласия между Соединенными Штатами и Китаем по вопросам международной торговли не позволили принять итоговый документ. Среди разногласий — роль Всемирной торговой организации и ее реформа. Стороны не договорились о том, следует ли включить в итоговую декларацию положение о необходимости реформы ВТО.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Соединенные Штаты не намерены отказываться от ограничительных мер против Китая в области торговли до тех пор, пока Пекин изменит свою торговую политику.