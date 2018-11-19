Ещё
Полный провал: Торговые войны разрушили АТЭС
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.90
$
66.15
75.25
75.55
Прогноз
26.11 – 03.12
$
66.50
76.00
Индексы и котировки Brent
66.03
+0.03 Золото
1220.54
+0.00 РТС
1135.72
–0.40
Динамика валют
EUR / USD
19.11
1.1426
+0.0018
05.11
1.1408
18.11
13.11
08.11

Полный провал: торговые войны разрушили АТЭС 

Газета.Ru 2 часа назад
Впервые за несколько лет участники саммита АТЭС не приняли итоговую декларацию. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, это произошло из-за торговых войн. Два гиганта Китай и США обменялись новыми угрозами — в такой ситуации договориться о мире в этих войнах, а тем более реформе ВТО невозможно.
«Впервые за годы существования этой организации она не смогла принять декларацию. Это связано со сложностями в международной торговле, с теми самыми торговыми войнами, которые в настоящий момент развернулись в мире, и с той дискуссией, которая шла на полях саммита АТЭС. К сожалению, эта дискуссия не позволила принять итоговый документ», — сказал Дмитрий Медведев журналистам во Вьетнаме (цитата по ТАСС).
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) завершился в Папуа — Новой Гвинее 18 ноября.
Мировая торговая система поставлена под удар из-за развернувшихся торговых войн, подчеркнул председатель правительства. «Печально не то, что не удалось согласовать декларацию, а то, что в известной степени это иллюстрирует то, что, к сожалению, вся торговая система поставлена под удар в результате определенных решений, которые были приняты частью стран. Скажем прямо, вся эта история началась с тех решений, которые принял один из наших партнеров, — Соединенные Штаты Америки», — сказал он.
Что значит для России первый в истории провал саммита АТЭС
Торговая война уже началась, и, как и в любом конфликте подобного рода, в этой войне будут только проигравшие, сказал Медведев.
«Мы являемся все свидетелями того, что эта война, в общем, уже приносит определенные плоды тем или иным странам, которые пытаются свой курс навязывать, с другой стороны — приносит издержки всей мировой торговле. Потому что, в конечном счете, как и в любой войне подобного рода, конечно, победителей здесь не будет», — заявил премьер.
Ранее Медведев отмечал, что к торговым войнам привел протекционизм. В некоторых странах протекционистские настроения материализуются в конкретные решения, «которые могут привести и, скажем прямо, уже привели к торговым войнам», указал глава правительства.
Необходимо сохранить режим свободной торговли в мировой экономике, сказал Медведев. Эта задача уже усложнилась проблемами в международных экономических отношениях и международной торговле, который пострадал из-за торговых войн. По его словам, пошлины дают только частичные преимущества, позволяя поддержать собственный рынок. «Но в конечном счете все это вернется через некоторое время через те проблемы, которые возникнут у своих же бизнесменов», — подчеркнул он.
После введения заградительных пошлин в США выросли цены на определенные товары, напомнил премьер.
При этом глава российского правительства отметил, что декларация АТЭС как и раньше должна была стать подтверждением намерений стран заниматься реформированием международной торговой системы с учетом тех преимуществ, которые дает Всемирная торговая организация (ВТО).
«В этом смысле итоги саммита АТЭС выглядят, мягко говоря, не самым убедительным образом», — отметил премьер-министр.
К тому же неспособность участников прийти к компромиссу свидетельствует о проблемах в реформировании несовершенных систем ВТО. «Но если рассуждать прямо и достаточно просто, что получается? Если вы декларацию не способны согласовать, то как мы будем заниматься реформированием Всемирной торговой организации? Ведь это огромное количество норм, правил, принципов», — заявил он.
По словам Медведева, необходимо реформировать процедуру арбитражного рассмотрения спорных дел в ВТО. С такой позицией напрасно не согласны США, сказал Медведев.
«США говорят, нет, все нормально, у нас все хорошо, мы считаем, что ничего не нужно делать. Но я думаю, что эта позиция, во всяком случае, не очень дальновидная», — отметил премьер.
«Как и многие страны, мы признаем, что организация действительно нуждается в обновлении, но без ослабления ее влияния, расшатывания основополагающих принципов ее работы, тем более — ее демонтажа, который означал бы крах цивилизованной торговли», — сказал он.
Премьерминистр принимавшей саммит Папуа-Новой Гвинеи Питер О'Нил признал, что разногласия между Соединенными Штатами и Китаем по вопросам международной торговли не позволили принять итоговый документ. Среди разногласий — роль Всемирной торговой организации и ее реформа. Стороны не договорились о том, следует ли включить в итоговую декларацию положение о необходимости реформы ВТО.
В ходе саммита лидер Китая Си Цзиньпин раскритиковал политику президента США Дональда Трампа и заявил, что страны, проповедующие протекционизм, обречены на провал.
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Соединенные Штаты не намерены отказываться от ограничительных мер против Китая в области торговли до тех пор, пока Пекин изменит свою торговую политику.
«Мы установили пошлины объемом $250 млрд на китайские товары, и мы можем более чем удвоить этот показатель», — пригрозил он.
Газета.Ru: последние новости
В Турции завершается строительство морской части "Турецкого потока" В России ответили на заявления премьера Польши о "Северном потоке-2" Дело о $3 млрд: Россия подала апелляцию по делу о долге Украины
Комментарии192
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мировые цены на нефть контролируют три человека3
Стоимость услуг ЖКХ превысит доходы россиян987
Банки России включили долларовый пылесос94
Названы самые большие зарплаты в России84
Миру не хватает долларов1
Новости партнеров
Видео
03:13
Кремль ответил на заявление Польши о «Северном потоке-2»
Экономика
01:05
Лукашенко надеется уйти от России морем
Экономика Статьи
03:16
Полный провал: Торговые войны разрушили АТЭС
Экономика Статьи
01:24
Раскрыты пути контрабанды «санкционки» в РФ
Экономика
04:26
Греф рассказал о большом шаге вперед
Экономика
01:07
Доллар взлетит после нового года
Рынки
00:36
Стоимость услуг ЖКХ превысит доходы россиян
Личный счет Статьи
01:00
Банки России включили долларовый пылесос
Личный счет
00:46
Лавров рассказал о новом маршруте «Турецкого потока»
Экономика Компании
03:01
Большинство банкоматов признаны уязвимыми
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение