Миру не хватает долларов

Миру вновь не хватает долларов

На мировом рынке вновь наблюдается нехватка долларов США. В этот раз наиболее серьезные потери могут понести развивающиеся экономики.

Признаки недостатка долларов на мировом рынке в этом году проявились лишь в середине сентября. Инвесторы и компании за пределами США полагаются на американскую валюту как на единственный источник ликвидности. Многие из них пострадали от дефицита долларов, образовавшегося после финансового кризиса 2008 года, затем в ходе долгового кризиса еврозоны и даже в 2016 году, говорится в статье Dow Jones.

Обычно наиболее острый дефицит долларов на рынке образуется в конце квартала и в конце года, так как в это время банки предоставляют отчетность в органы надзора и пытаются сделать все возможное, чтобы их уязвимость выглядела менее значительной по отношению к объему капитала. Теперь банки стараются обзавестись необходимым объемом долларов заблаговременно, и масштаб проблемы в настоящее время может оказаться меньше, чем в прошлом.

И все же образовавшийся дефицит указывает на то, что зависимость мировой экономики от долларов сохраняется. Это не сулит ничего хорошего компаниям и странам, которые особенно зависимы от ликвидности доллара на мировом рынке. В основном речь идет о банках и развивающихся экономиках.

Спред валютных базисных свопов, т.е. деривативов, которые инвесторы и компании используют для получения долларов вне территории США, позволяет оценить масштабы дефицита долларов на рынке. В теории этот спред не должен оставаться большим в течение длительного времени, так как арбитражисты, имеющие доступы к кредитным операциям в США, могут использовать это в свою пользу.

С 2008 года же этот спред был довольно устойчивым из-за стресса, испытываемого банками, которые теперь подвергаются штрафам со стороны регуляторов, если слишком сильно увеличивают собственный баланс.

На этом фоне весьма удивительно выглядит значительное уменьшение спреда валютных базисных свопов, произошедшее ранее в этом году, несмотря на сокращение баланса Федеральной резервной системой , которое повлекло за собой уменьшение долларовой массы в финансовой системе.

Это можно объяснить в том числе и тем, что банки теперь более эффективно управляют собственными балансами, или же число желающих внести долларовый депозит увеличилось. Еще одним фактором может стать сокращение долговых обязательств США в держании японских инвесторов, которые теперь отдают предпочтение европейским активам. Вероятно, подобная ситуация могла сложиться из-за роста краткосрочных процентных ставок в США по сравнению с долгосрочными, который привел к удорожанию хеджирования долларовых рисков.

И все же подобное положение дел может оказаться весьма кратковременным, так как повышение краткосрочных процентных ставок в США оказывает повышательное влияние на стоимость иных заимствований. Снижение спроса со стороны Японии делает менее явным долларовый кризис в развивающихся экономиках. Они весьма сильно зависят от выпуска деноминированных в долларах долговых обязательств, которые покупают международные инвесторы и банки, и недостаток долларов на рынке обычно негативно влияет на рост развивающихся экономик, о чем свидетельствуют результаты исследования, проведенного Банком международных расчетов.

В своей знаменитой речи, произнесенной в 1896 году, когда США привязали курс доллара к золоту, бывший сенатор Уильям Дженнингс Брайан отметил, что экономика "распята на золотом кресте". Теперь же у мировой экономики свой "долларовый" крест, и пусть гвозди стали менее заметны, пока что она продолжает на нем висеть.