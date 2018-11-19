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Медведев вынес вердикт мировой торговой войне
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«Победителей не будет» — Медведев высказался о мировой торговой войне 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Reuters
Глава российского правительства заявил, что впервые за несколько лет участники саммита АТЭС не приняли итоговую декларацию.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции в Ханое подвел итоги своего визита во Вьетнам и саммита АТЭС в Папуа-Новой Гвинее. Глава российского правительства заявил, что из-за торговых войн саммит впервые за четверть века завершился без итоговой декларации.
По словам премьера, США своими решениями ставят под удар всю мировую торговую систему. Медведев добавил, что торговая война идет давно, но в конечном счете, победителем из нее никто не выйдет.
«Она развернулась, она идет. И мы являемся свидетелями о том, что эта война приносит плоды тем или иным странам, которые пытаются свой курс навязывать, с другой стороны приносит издержки в торговле, потому что, как и в любой войне, подобного рода победителей здесь не будет», — считает глава премьер.
В рамках визита в Ханой Медведев провел переговоры с вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком, а также президентом страны, главой парламента и Генсеком ЦК вьетнамской коммунистической партии Нгуен Фу Чонгом. Участники встречи говорили о проектах в торговле, промышленности, энергетике, а также гуманитарных проектах, учитывая, что наступающий 2019 год объявлен перекрестным годом двух стран. Премьер также возложил венки к памятнику павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина.
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