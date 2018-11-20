В ЦБ рассказали о мерах по борьбе с санкциями

Зампред ЦБ рассказала о задачах регулятора после введения новых санкций

Задача Банка России — не угадать, какие санкции будут введены против РФ, а обладать набором сглаживающих инструментов, который с годами уже выработан, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева

"Что касается санкций, здесь, конечно, достаточно большой элемент непредсказуемости, потому что никогда не понятно, какая конкретная мера может быть применена… и задача здесь Центрального банка скорее не угадать что-то конкретное, а иметь набор инструментов, которые могут эти последствия сглаживать", — сказала она, выступая на Финансовом форуме России, организованном газетой "Ведомости".

"С одной стороны, давать возможность экономике адаптироваться, с другой стороны — не давать развиваться рискам финансовой стабильности, ограничивать их, чтобы сами эти риски уже не начали иметь какие-то эффекты. И набор такого рода инструментов у нас с годами уже выработан", — добавила первый зампред ЦБ.

По словам Юдаевой, общие же эффекты санкций понятны.