Удар по трубе: «Турецкий поток» топит Украину

Украина оценила ущерб от «Турецкого потока». Запуск первой нитки, ориентированной на турецкий рынок, «заберет» у украинской ГТС 12-13 млрд кубометров транзитных прокачек газа. Вторая нитка уменьшит транзитные потоки еще примерно на столько же. При этом инвесторов, готовых поддержать ГТС Украины, в ЕС пока не нашлось.

Запуск «Турецкого потока» будет стоить Украине 12-13 млрд кубометров прокачки транзитного газа, подсчитал глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский.

«Теперь Украине нужно направить наши усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки «Турецкого потока». Потому что тогда это еще больше уменьшит объемы перекачки газа через Украину в Европу», — заявил он в интервью 24 каналу.

Проект «Турецкий поток» состоит из двух ниток для прокачки газа мощностью по 15,75 млрд кубометров газа в год каждая. Прокладка обеих линий по дну Черного моря была завершена накануне. В торжественной церемонии приняли участие президенты России и Турции Владимир Путин Реджеп Эрдоган . Первая ветка «потока» ориентирована на турецкий рынок. Ее мощности хватит, чтобы обеспечивать поставки в Турцию тех объемов российского газа, которые сейчас идут через газотранспортную систему (ГТС) Украины.

Вторая нитка нового газопровода ориентирована на рынки Южной и Юго-Восточной Европы. Окончательный вариант этого маршрута еще не определен — здесь многое будет зависеть от позиции Европейской комиссии и готовности европейских компаний строить газоотводы и обеспечивать прокачку российского газа. Недостатка в желающих купить трубный газ у «Газпрома» нет.

Для Украины в случае успешного завершения проекта «Турецкий поток» это может означать утрату трети транзитных прокачек от нынешнего уровня.

По мнению Униговского, Киеву необходимо привлечь иностранных партнеров для участия в управлении своей ГТС. Здесь особое внимание, по мнению эксперта, стоит уделить операторам из Италии, которая получает через Украину 23 млрд кубометров газа ежегодно.

«Но шансов сохранить прокачку нашей ГТС 70-90 миллиардов кубометров мало. Реально 40-60 миллиардов. Если мы решим сейчас вопрос об иностранных партнерах», — уверен эксперт.

Впрочем, с партнерами все пока не очень хорошо. 19 ноября глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на Украинском нефтегазовом инвестиционном форуме констатировал, что европейские компании пока не торопятся инвестировать в ГТС республики.

Газотранспортная система Украины, по его словам, оценивается в $14 млрд, приводит слова Коболева «Укринформ» . Компания предлагает для совместного управления потенциальным партнерам выкупить 49%-ную долю ГТС за $7 млрд

«Мы пока не видели желания покупать долю в украинской ГТС в соответствии с такой оценкой. Возможно, оно появится позднее, но пока ни у кого такого желания нет», — сказал Коболев.

Коболев напомнил, что основной целью привлечения иностранного партнера в украинскую ГТС является «сохранение транзита российского газа и доходов украинского государства от такого транзита».

Верховная Рада в августе 2014 года приняла закон, в соответствии с которым допускается привлечение иностранного партнера в капитал системного оператора ГТС на условиях приобретения доли до 49%. Однако от участия в покупке уже отказались энергетические компании Германии и Франции, среди других европейских стран желающих пока тоже не нашлось.

В этом году через Украину, вероятно, будет прокачено около 100 млрд куб газа, рассуждает Дмитрий Маринченко . «Северный поток — 2» мощностью 55 млрд куб м газа вместе с «Турецким потоком» мощностью 31,5 млрд куб метров газа в год не смогут полностью заместить эти объемы, особенно если учесть, что в будущем потребность в российском газе может вырасти в связи с падением внутренней добычи в Европе. Поэтому и «Газпром», и Европа будут заинтересованы в том, чтобы украинский маршрут в каком-то виде сохранился, полагает эксперт.

Оба потока планируется запустить до конца 2019 года. Именно к этому времени завершается действующий контракт на транзитную прокачку газа между российской и украинской сторонами. И переговоры о новом договоре пока к ощутимым результатам не привели.