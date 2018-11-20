Госдума утвердила бюджет ПФР на 2019-2021 годы

Так, доходы фонда в 2019 году предусматриваются законом в сумме 8,613 триллиона рублей (8,1% ВВП), из них 8,587 триллиона рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 2020 год — 8,995 триллиона и 8,949 триллиона рублей соответственно, на 2021 год — 9,294 триллиона и 9,246 триллиона рублей.

Расходы ПФР на 2019 год предусмотрены в объеме 8,636 триллиона рублей (8,2% ВВП), из них 8,569 триллиона рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 2020 год — 9,017 триллиона и 8,949 триллиона рублей соответственно, на 2021 год — 9,328 триллиона и 9,246 триллиона рублей. Таким образом, бюджет фонда сформирован с дефицитом на 2019 год в сумме 23,2 миллиарда рублей, в 2020 году — 21,9 миллиарда рублей, на 2021 год — 33,8 миллиарда рублей.

В доходах фонда учтены денежные средства от реализации конфискованного имущества в рамках борьбы с коррупцией, а по накопительной составляющей сохраняется заморозка тарифа до 2021 года, пояснял ранее председатель правления ПФР Антон Дроздов . А в расходной части, по его словам, учтены все решения, направленные на совершенствование пенсионного законодательства.

Межбюджетные трансферты, получаемые из федерального бюджета, определены в 2019 году в объеме 3,319 триллиона рублей, в 2020 году — 3,414 триллиона рублей, в 2021 году — 3,309 триллиона рублей.

Страховая пенсия и фиксированная выплата к ней будут проиндексированы с 1 января 2019 года на 7,05%, с 2020 года — на 6,6%, с 2021 года — на 6,3%. Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля 2019 года подлежат индексации на 2,4%, в 2020 году — на 3,9%, в 2021 году — на 2,7%. Помимо этого, предусматривается ежегодное увеличение размера страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам на 1 тысячу рублей.