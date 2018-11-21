Россия запланировала получить триллионы рублей

Госдума приняла в третьем чтении проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2019 году российские власти планируют получить 19,969 триллиона рублей дохода, а потратить — 18,037 триллиона рублей, таким образом профицит бюджета в 2019 году должен составить 1,932 триллиона рублей, или 1,8 процента ВВП. Бюджет сверстан исходя из общего ВВП России в 2019 году в размере 105,82 триллиона рублей и инфляции на уровне выше 4,3 процента.

В 2020-2021 годах власти планируют нарастить расходы и доходы в пользу расходов, вследствие чего профицит бюджета будет сокращаться. В 2020 году правительство планирует получить 20,219 триллиона доходов и потратить 18,994 триллиона, профицит составит 1,224 триллиона рублей (1,1 процента ВВП).

В 2021 году доходы должны составить 20,978 триллиона рублей, а расходы достигнут 20,026 триллиона рублей, Профицит в 2021 году ожидается на уровне 952 миллиарда рублей (0,8 процента ВВП). Размер экономики в 2020 году должен составить 110,732 триллиона рублей, а в 2021 — 118,409 триллиона. Инфляция ожидается на уровне 3,8 процента в 2020 году и на уроне четырех процентов в 2021 году.