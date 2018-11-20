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В России стало больше безработных
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Минтруд: Численность безработных россиян за неделю выросла на 0,3% 

Прайм + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Рост численности официально зарегистрированных безработных граждан отмечен в 50 регионах России, при этом за неделю с 7 по 14 ноября численность безработных выросла на 0,3%, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.
"С 7 по 14 ноября 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,3% и составила 637 770 человек. Годом ранее численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 714 120 человек", — сообщили в Минтруде.
По данным ведомства, за неделю снижение численности безработных граждан произошло в 28 регионах. Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Костромской, Воронежской, Свердловской, Кемеровской, Калининградской областях, Чукотском автономном округе, Камчатском крае, Кабардино-Балкарской Республике.
"В 50 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в республиках Бурятия, Тыва, Марий Эл, Крым, Алтайском крае, Астраханской, Рязанской, Белгородской, Саратовской, Омской областях", — отметили в Минтруде.
По данным министерства на 14 ноября 2018 года, суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 111 569 человек.
Также на 14 ноября 2018 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,6 миллиона единиц.
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