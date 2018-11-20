Порошенко озолотился на миллиарды рублей

Порошенко продал судостроительный завод за 300 миллионов долларов

Ранее инвестиционные фонды "Прайм Эссетс Кэпитал" и "ВИК", владельцами которых являются Порошенко и Кононенко, подписали договор о продаже судостроительного завода "Кузница на Рыбальском". Покупателем выступила компания Еwins Liмiтеd из группы "ТАС", бенефициаром которой является Тигипко. Стоимость проданных акций не разглашалась в связи с коммерческой тайной.

"Самая высокая цена одной акции, по которой компания Еwins Liмiтеd покупала акции общества, в течение 12 месяцев, предшествующих дате приобретения контрольного пакета акций общества, включая дату вступления, составляет 93,0026272 доллара США по официальному курсу гривны к доллару США, установленному НБУ (Национальным банком Украины — ред.) на дату приобретения акций (15.11.18), составляет 2589,14 гривен", — цитирует агентство сообщение компании в системе раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.

Отмечается, что компания Тигипка всего приобрела 3,225 миллиона простых именных акций завода, в частности 2,535 миллиона акций — у фонда Порошенко и 690,460 тысячи акций — у фонда Кононенко. Таким образом, по данным издания, покупка обошлась украинскому бизнесмену в 300 миллионов долларов.

Завод "Кузница на Рыбальском" в Киеве специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, морозильных рыболовных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.