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Порошенко озолотился на миллиарды рублей
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Порошенко продал судостроительный завод за 300 миллионов долларов 

РИА Новости + ещё 1 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Компания Еwins Liмiтеd (Кипр) из группы "ТАС", бенефициаром которой является украинский бизнесмен Сергей Тигипко купила у инвестиционных фондов президента Украины Петра Порошенко и депутата Верховной рады Украины Игоря Кононенко простые именные акции ПАО "Завод "Кузница на Рыбальском" общей стоимостью 300 миллионов долларов, сообщает во вторник агентство УНИАН.
Ранее инвестиционные фонды "Прайм Эссетс Кэпитал" и "ВИК", владельцами которых являются Порошенко и Кононенко, подписали договор о продаже судостроительного завода "Кузница на Рыбальском". Покупателем выступила компания Еwins Liмiтеd из группы "ТАС", бенефициаром которой является Тигипко. Стоимость проданных акций не разглашалась в связи с коммерческой тайной.
"Самая высокая цена одной акции, по которой компания Еwins Liмiтеd покупала акции общества, в течение 12 месяцев, предшествующих дате приобретения контрольного пакета акций общества, включая дату вступления, составляет 93,0026272 доллара США по официальному курсу гривны к доллару США, установленному НБУ (Национальным банком Украины — ред.) на дату приобретения акций (15.11.18), составляет 2589,14 гривен", — цитирует агентство сообщение компании в системе раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.
Отмечается, что компания Тигипка всего приобрела 3,225 миллиона простых именных акций завода, в частности 2,535 миллиона акций — у фонда Порошенко и 690,460 тысячи акций — у фонда Кононенко. Таким образом, по данным издания, покупка обошлась украинскому бизнесмену в 300 миллионов долларов.
Завод "Кузница на Рыбальском" в Киеве специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, морозильных рыболовных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.
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