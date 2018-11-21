Китай боится связываться с ЦБ РФ

Напуганные санкциями: Китай боится связываться с ЦБ

Центральный банк России признался, что ведомство сталкивается с проблемами в отношениях китайскими банками. Дело в том, что некоторые коммерческие кредитные организации в Китае расширенно интерпретирует санкции против РФ.

Проблема включения первых лиц российских в санкционный список чрезмерно трактуется китайскими коммерческими банками. Об этом заявил в среду глава представительства Центробанка России в КНР Владимир Данилов на на форуме «Инвестиции и финансовые возможности на российском рынке капитала», организованном Московской биржей и Шанхайской фондовой биржей.

«Есть ряд проблем, которые связаны с тем, что ряд китайских коммерческих банков расширительно интерпретирует те ограничительные меры, которые применяются в отношении России», — цитируют Данилова РИА «Новости».

Центробанк регулярно общается с Народным банком Китая, но, как передает агентство, Данилов заметил, что практика последних двух-трех дней показывает, что эта проблема существует.

«Два дня назад эту проблему решали. Банк России направил в Народный банк Китая соответствующее разъяснение, Народный банк Китая в свою очередь довел… до своих коммерческих банков содержание этих наших разъяснений», — отметил Данилов.

По его словам, такие действия китайских банков безосновательны, потому как они не препятствуют проведению платежей через банки, не попавшие в черный список. Дело в том, объяснил представитель ЦБ РФ, что российские банки не входят в санкционный список SDN.

Ограничения введены против физических лиц, включенных в список SDN, и не распространяются на юридические лица, в которых люди, находящиеся под санкциями и внесенные в SND, занимают посты, если в конкретных финансовых операциях они не представляют эти юридические лица.

Напомним, что в черный список Specially Designated Nationals List Америка заносит людей и организации, с которыми гражданам США и проживающим постоянно на территории страны лицам запрещено заниматься бизнесом.

Данилов пояснил, что включение в список SDN не является причиной распространения санкций на весь банк.

«На этом приходится постоянно акцентировать внимание, потому что эта проблема чрезмерно трактуется китайскими коммерческими банками», — цитирует его РИА «Новости».

Поэтому Центробанк России и Народный банк Китая договорились на регулярной основе поставлять соответствующие разъяснительные материалы и решать вопросы.

В апреле 2018 года США вели очередные санкции против Росси. Структура американского Минфина OFAC обнародовала новый «черный список», куда вошли 38 богатейших российских бизнесменов, а также крупных компаний.

Ранее стало известно, что Костина не ждут в Давосе на ежегодном международном экономическом форуме.

Промсвязьбанка, О новых «адских» санкциях стало известно этим летом. Американские сенаторы пообещали России, в частности, введение ограничений на транзакции с новым российским госдолгом и запрет на долларовые расчеты с использованием корсчетов в США для российских госбанков ( Сбербанка , ВТБ, ВЭБа , Газпромбанка, Россельхозбанка Банка Москвы ). Санкции могли быть приняты осенью, однако сенаторы не успели их рассмотреть, уйдя на каникулы.

В России вовсю готовятся к введению новых санкций. План правительства по дедолларизации российской экономики недавно был засекречен. Как комментировал замминистра финансов Алексей Моисеев , он находится под грифом «Для служебного пользования».

«Что касается санкций, здесь, конечно, достаточно большой элемент непредсказуемости, потому что никогда не понятно, какая конкретная мера может быть применена… и задача здесь Центрального банка скорее не угадать что-то конкретное, а иметь набор инструментов, которые могут эти последствия сглаживать», — комментировала на этой неделе первый зампред регулятора Ксения Юдаева.

«С одной стороны, давать возможность экономике адаптироваться, с другой стороны — не давать развиваться рискам финансовой стабильности, ограничивать их, чтобы сами эти риски уже не начали иметь какие-то эффекты. И набор такого рода инструментов у нас с годами уже выработан», — заверила она.