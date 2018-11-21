Набиуллина объяснила пессимизм ЦБ

Набиуллина объяснила, чем вызван пессимизм Центробанка РФ

Центробанк постоянно предупреждает о рисках и руководствуется консервативными прогнозами для того, чтобы предупредить угрозы для финансовой стабильности, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина , выступая в Госдуме

«Может казаться, что ЦБ главный пессимист в стране, мы говорим об угрозах, рисках неопределенности, настаиваем на консервативных оценках. Но мы не пессимисты, мы не просто верим, что наша страна, экономика способны на большое, но делаем все для того, чтобы это случилось», — сказала Набиуллина.

Она указала, что для того, чтобы экономика росла устойчивыми темпами, необходимым условием является финансовая и макроэкономическая стабильность.