Ещё
Набиуллина объяснила пессимизм ЦБ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.93
$
66.10
75.11
75.30
Прогноз
19.11 – 26.11
$
67.00
76.02
Индексы и котировки Brent
63.34
–0.14 Золото
1222.19
–0.02 РТС
1119.08
+0.20
Динамика валют
EUR / USD
21.11
1.1400
–0.0040
07.11
1.1439
20.11
15.11
11.11

Набиуллина объяснила, чем вызван пессимизм Центробанка РФ 

Банки.ру + ещё 1 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Центробанк постоянно предупреждает о рисках и руководствуется консервативными прогнозами для того, чтобы предупредить угрозы для финансовой стабильности, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме
«Может казаться, что ЦБ главный пессимист в стране, мы говорим об угрозах, рисках неопределенности, настаиваем на консервативных оценках. Но мы не пессимисты, мы не просто верим, что наша страна, экономика способны на большое, но делаем все для того, чтобы это случилось», — сказала Набиуллина.
Она указала, что для того, чтобы экономика росла устойчивыми темпами, необходимым условием является финансовая и макроэкономическая стабильность.
«Нам приходится помнить о рисках и иметь весь необходимый набор инструментов для того, чтобы поддерживать финансовую стабильность», — подчеркнула она.
Банки.ру: последние новости
Реальные располагаемые доходы россиян в октябре выросли на 1,4% в годовом выражении Эксперт: влияние нефтяных цен на экономику РФ снизилось из-за санкций Президент ассоциации «Россия»: «Эльвира Набиуллина была заинтересована в продолжении моей работы в ЦБ»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США обрушили цены на нефть542
Налоги растут вдвое быстрее зарплат россиян3
Названы основные сценарии для рубля в конце года22
Стала известна реакция США на меры РФ по доллару152
Кому достанется российский газ из «Турецкого потока»
Видео
01:53
США обрушили цены на нефть
Рынки Статьи
01:53
Цена нефти достигла критической отметки
Рынки
05:16
США ввели новые санкции против России
Экономика
05:47
Украина захотела остановить «Турецкий поток»
Экономика
01:54
Подали на бедность: как вырастет пособие по безработице
Личный счет Статьи
03:13
Кремль ответил на заявление Польши о «Северном потоке-2»
Экономика
01:05
Лукашенко надеется уйти от России морем
Экономика Статьи
20:03
В России резко подорожала гречка
Личный счет
03:16
Полный провал: Торговые войны разрушили АТЭС
Экономика Статьи
03:41
Безработных россиян решили штрафовать
Личный счет Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение