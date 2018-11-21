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Названо условие роста доходов россиян
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Набиуллина назвала условие роста доходов россиян 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала финансовую и макроэкономическую стабильность в стране главным условием роста реальных доходов россиян. Об этом сообщает News.ru.
Такое заявления глава ЦБ сделала, выступая перед депутатами Госдумы.
Набиуллина заявила, что иногда Центробанк может показаться главным пессимистом в стране, но на самом деле регулятор просто верит, что Россия способна на большее.
«Конечно, мы не просто верим <…>, но и делаем все для того, чтобы это случилось. Часть нашей работы — в том <…>, чтобы дать людям большую уверенность в завтрашнем дне», — подчеркнула она.
Как отмечает портал banki.ru, глава ЦБ заявила, что темпы роста российской экономики в 1,5-2 процента нельзя считать удовлетворительными. По мнению Набиуллиной, рост ВВП может ускориться до трех процентов к 2020 году.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что реальные располагаемые доходы россиян падали в течение четырех лет, но в 2018 году ожидается их рост. По словам Кудрина, за четыре года уровень жизни россиян и их реальные доходы в сумме снизились на 11 процентов.
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