Названо условие роста доходов россиян

Набиуллина назвала условие роста доходов россиян

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала финансовую и макроэкономическую стабильность в стране главным условием роста реальных доходов россиян. Об этом сообщает News.ru.

Такое заявления глава ЦБ сделала, выступая перед депутатами Госдумы

Набиуллина заявила, что иногда Центробанк может показаться главным пессимистом в стране, но на самом деле регулятор просто верит, что Россия способна на большее.

«Конечно, мы не просто верим <…>, но и делаем все для того, чтобы это случилось. Часть нашей работы — в том <…>, чтобы дать людям большую уверенность в завтрашнем дне», — подчеркнула она.

Как отмечает портал banki.ru , глава ЦБ заявила, что темпы роста российской экономики в 1,5-2 процента нельзя считать удовлетворительными. По мнению Набиуллиной, рост ВВП может ускориться до трех процентов к 2020 году.