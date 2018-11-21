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Набиуллина призвала к экономическим реформам
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Набиуллина призвала к проведению экономических реформ 

Рамблер + ещё 2 46 минут назад
Фото: РИА Новости
России необходимы экономические реформы, заявила, как сообщают «Ведомости», президент Центробанка России Эльвира Набиуллина.
В ходе своего выступления в Госдуме она отметила высокую неопределенность и неблагоприятные внешние условия, в которых ныне пребывает российская экономика.
«Нам нужно провести преобразования и перейти к новой модели роста», — заявила она.
Другой характерной чертой экономики РФ Набиуллина назвала внутренние структурные ограничения. Их, по словам главы ЦБ, не способна компенсировать денежно-кредитная политика Банка России.
Внешними же рисками для российской экономики, по словам Набиуллиной, являются санкции, цены на нефть, отток капитала и торговые войны. При этом председатель ЦБ отметила, что негативный эффект санкций ограничен по времени, а зависимость России от нефтяных котировок упала.
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