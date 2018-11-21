Набиуллина призвала к экономическим реформам

Набиуллина призвала к проведению экономических реформ

В ходе своего выступления в Госдуме она отметила высокую неопределенность и неблагоприятные внешние условия, в которых ныне пребывает российская экономика.

«Нам нужно провести преобразования и перейти к новой модели роста», — заявила она.

Другой характерной чертой экономики РФ Набиуллина назвала внутренние структурные ограничения. Их, по словам главы ЦБ, не способна компенсировать денежно-кредитная политика Банка России.

Внешними же рисками для российской экономики, по словам Набиуллиной, являются санкции, цены на нефть, отток капитала и торговые войны. При этом председатель ЦБ отметила, что негативный эффект санкций ограничен по времени, а зависимость России от нефтяных котировок упала.