Набиуллина призвала к экономическим реформам

России необходимы экономические реформы, заявила, как сообщают «Ведомости», президент Центробанка России Эльвира Набиуллина.
В ходе своего выступления в Госдуме она отметила высокую неопределенность и неблагоприятные внешние условия, в которых ныне пребывает российская экономика.
«Нам нужно провести преобразования и перейти к новой модели роста», — заявила она.
Другой характерной чертой экономики РФ Набиуллина назвала внутренние структурные ограничения. Их, по словам главы ЦБ, не способна компенсировать денежно-кредитная политика Банка России.
Внешними же рисками для российской экономики, по словам Набиуллиной, являются санкции, цены на нефть, отток капитала и торговые войны. При этом председатель ЦБ отметила, что негативный эффект санкций ограничен по времени, а зависимость России от нефтяных котировок упала.