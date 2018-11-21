Госдума приняла поправки в бюджет на 2018 год

Госдума приняла поправки в федеральный бюджет на 2018 год

Госдума приняла поправки в федеральный бюджет РФ на 2018 год, увеличивающие его профицит до 2,1% с 0,5% ВВП.

Закон увеличивает доходы бюджета на 1 триллион 874,7 миллиарда рублей — до 18 триллионов 947,6 миллиарда рублей, в основном за счет роста нефтегазовых доходов — на 1 триллион 582,2 миллиарда рублей. Одновременно объем расходов увеличивается на 217,7 миллиарда рублей — до 16 триллионов 808,8 миллиарда рублей. В результате профицит составит 2 триллиона 138,7 миллиарда рублей, или 2,1% ВВП. Помимо увеличения расходов перераспределяются сэкономленные средства в объеме 131,7 миллиарда рублей.

В частности, около 16,8 миллиарда рублей направляется на субсидии российским автопроизводителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по транспортным средствам, соответствующим нормам "Евро-4" и "Евро-5". Еще 4,13 миллиарда рублей пойдет на субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку продукции, в том числе организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного, транспортного и энергетического машиностроения.

АНО "Росгонки" на подготовку и проведение российского этапа чемпионата мира FIA "Формула-1" и автомобильных гонок поддержки получит субсидию в размере 1,35 миллиарда рублей. Объем ассигнований на компенсацию сельхозпроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, увеличивается на 1,8 миллиарда — до 3,7 миллиарда рублей. Бюджету Иркутской области на ликвидацию негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности Байкальского ЦБК , будет предоставлена субсидия в объеме 1,1 миллиарда рублей.