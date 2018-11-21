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Пескову задали хитрый вопрос
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Пескову задали хитрый вопрос 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия, как и страны-экспортеры, и страны-потребители, наблюдает за волатильностью цен на нефть, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Пескова спросили, считает ли Россия необходимым объявить о сокращении добычи в связи со снижением цены на нефть, передает РИА «Новости».
«Вы очень хитрый вопрос задаете, на который вам прямо никто не ответит. Цена на нефть — это волатильная субстанция, и за этой волатильностью все внимательно наблюдают, и страны-экспортеры, и страны-потребители… Мы внимательно наблюдаем», — сказал он.
В среду утром мировые цены на нефть начали расти на данных Американского института нефти (API), тогда как во вторник нефть подешевела на 6%.
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