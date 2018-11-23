Парламент Украины принял госбюджет на 2019 год

Парламент Украины в пятницу принял государственный бюджет на 2019 год с дефицитом 2,3% ВВП, инфляцией на уровне 7,4% и ростом экономики в 3%, такое решение поддержали 240 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Расходы на оборону и безопасность в бюджете заложены на уровне 5,3% ВВП, или около 7,5 миллиарда долларов. Бюджет рассчитан исходя из курса 29,4 гривны за доллар.

Согласно документу, минимальная зарплата вырастет на 12% и составит 4,173 тысячи гривен (около 149 долларов). Прожиточный минимум на Украине в 2019 году вырастет на 9,4% и к концу года составит 2,27 тысячи гривен (около 72 долларов).

С целью обеспечения надлежащей социальной защиты каждого гражданина Украины в 2019 году прожиточный минимум будет повышаться в соответствии с прогнозным индексом потребительских цен на 2019 год. Рост размеров прожиточного минимума будет происходить с 1 июля и 1 декабря соответствующего года.

В частности, госбюджет на следующий год предусматривает прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2019 — 1853 гривны (около 66 долларов), с 1 июля — 1936 гривен (около 69 долларов), с 1 декабря — 2027 гривен (около 72 долларов).

Документ еще должен подписать президент Украины Петр Порошенко

Ряд оппозиционных фракций Рады раскритиковали госбюджет-2019. По мнению депутатов, документ предусматривает повышение тарифов, углубление бедности и долговой зависимости Украины.

Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает дефицит на уровне 2,4% ВВП, рост экономики на уровне 3%, инфляцию — 9%.