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Парламент Украины принял госбюджет на 2019 год 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Парламент Украины в пятницу принял государственный бюджет на 2019 год с дефицитом 2,3% ВВП, инфляцией на уровне 7,4% и ростом экономики в 3%, такое решение поддержали 240 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
Расходы на оборону и безопасность в бюджете заложены на уровне 5,3% ВВП, или около 7,5 миллиарда долларов. Бюджет рассчитан исходя из курса 29,4 гривны за доллар.
Согласно документу, минимальная зарплата вырастет на 12% и составит 4,173 тысячи гривен (около 149 долларов). Прожиточный минимум на Украине в 2019 году вырастет на 9,4% и к концу года составит 2,27 тысячи гривен (около 72 долларов).
С целью обеспечения надлежащей социальной защиты каждого гражданина Украины в 2019 году прожиточный минимум будет повышаться в соответствии с прогнозным индексом потребительских цен на 2019 год. Рост размеров прожиточного минимума будет происходить с 1 июля и 1 декабря соответствующего года.
В частности, госбюджет на следующий год предусматривает прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2019 — 1853 гривны (около 66 долларов), с 1 июля — 1936 гривен (около 69 долларов), с 1 декабря — 2027 гривен (около 72 долларов).
Документ еще должен подписать президент Украины Петр Порошенко.
Ряд оппозиционных фракций Рады раскритиковали госбюджет-2019. По мнению депутатов, документ предусматривает повышение тарифов, углубление бедности и долговой зависимости Украины.
Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает дефицит на уровне 2,4% ВВП, рост экономики на уровне 3%, инфляцию — 9%.
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Комментарии
Петр Порошенко , Верховная Рада , Экономика
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