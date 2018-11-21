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Доллару предсказали обвал 

Рамблер 1 час назад
Аналитики прогнозируют обвал курса доллара на фоне продолжающегося снижения цен на нефть. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов компании TD Securities.
По их мнению, доллар выдерживает давление нефтяных цен за счет долларового carry trade, однако если нефть продолжит дешеветь, экономика США перейдет к снижению, что неизбежно отразится на курсе доллара.
«Последние несколько месяцев доллар выигрывал от carry trade, которая основывалась на низкой волатильности и относительном росте валюты», — цитирует аналитиков TD Securities журнал «Эксперт».
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По их мнению, падение нефтяных цен обязательно скажется на США как на одном из крупнейших производителей нефти.
21 ноября курс рубля продолжил укрепляться к доллару и евро на фоне небольшого отскока нефтяного рынка после обвала накануне и стабилизация рынка ОФЗ на фоне удачных аукционов Минфина РФ.
К закрытию торгов доллар стоил 65,89 рубля, что на 27 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 75,06 рубля, опустившись на 19 копеек.
Комментарии56
Минфин , Bloomberg , журнал "Эксперт" , Экономика , Видео , Рынки
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