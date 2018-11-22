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Украина предупредила Европу об «энергетической зависимости» от России 

Газета.Ru + ещё 1 38 минут назад
Фото: globallookpress.com
Министр иностранных дел Украины заявил, что газопровод "Северный поток — 2" увеличит "энергетическую зависимость" европейских стран от России. Свое мнение он выразил в интервью "Укринформ".
Министр отметил, что он поднимал этот вопрос на встрече с австрийским канцлером Себастьяном Курцем.
"Канцлер Австрии сказал, что австрийский бизнес видит этот проект как экономический. Я ему, опять же, сказал, что мы видим этот проект совсем по-другому — как такой, что фундаментально увеличивает энергетическую зависимость Европы", — сказал Климкин.
Он отметил, что такая ситуация является "проблемой" для Украины и Европейского союза. Также Климкин подчеркнул, что "Северный поток — 2" угрожает национальной безопасности стран.
Ранее министр энергетики США Рик Перри заявил, что Россия "исторически" использует энергию в качестве "коэрцитивного оружия".
Газета.Ru: последние новости
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Рик Перри , Себастьян Курц , ЕС , Укринформ , Экономика
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