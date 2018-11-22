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Названо препятствие для роста цен на нефть 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Цены на нефть возобновили падение 22 ноября после того, как подросли на 1,3 процента после обвала днем ранее. Январские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE подешевели до 63,22 доллара за баррель.
По словам замдиректора аналитического департамента «Альпари» Натальи Мильчаковой, статистика по запасам пока препятствует росту цены на нефть, передает Regnum.
Согласно данным Минэнерго, вышедшим 21 ноября, запасы нефти в США увеличились на 4,85 миллиона баррелей. Это существенно меньше, чем неделей ранее, однако рынок ожидал, что рост окажется еще меньше. Эксперты прогнозировали его на уровне 3,45 миллиона баррелей.
Кроме того, на рынок оказывает влияние твит американского президента Дональда Трампа о пользе низких цен, в котором он обрадовался падению мировых цен на нефть и призвал опустить их еще ниже.
Стоимость нефти в последние две недели упала почти на 10 долларов. Рынок опасается повторения ситуации 2014 года, когда цены опустились более, чем в два раза, спровоцировав отток капитала из развивающихся рынков, включая Россию.
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Дональд Трамп , ИА REGNUM , Экономика
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