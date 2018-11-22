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Медведев вспомнил про неудачный опыт СССР 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства вспомнил про неудачный опыт планирования в Советском союзе. Его слова передает «Интерфакс».
В ходе заседания министр экономического развития Максим Орешкин должен был представить долгосрочный прогноз развития России до 2036 года. Глава правительства потребовал, чтобы он был максимально сдержанным и не напоминал советских докладов, над которыми до сих пор смеются люди.
«Главное, чтобы наши представления о будущем не вызывали такие же эмоции, как, например, предложения о будущем, заложенные в программу КПСС, принятые XXII съездом партии в начале 60-х годов. Что там говорилось, люди среднего возраста, естественно, помнят: что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме», — заявил Медведев, потребовав от министра «максимально строгий прогноз».
Он призвал относиться к докладу крайне серьезно, невзирая даже на тот факт, что прогноз делается на столь длительный срок — 18 лет. «Мы понимаем, что рубеж 2036 года еще совсем не скоро. Немногие из тех, кто сидит за этим столом, будут заниматься к этому времени государственным управлением. Но это не означает, что мы должны к этому относиться легковесно», — потребовал Медведев.
Премьер-министр отметил, что было бы интересно в 2036 году проверить, что правительство напрогнозировало в 2018 году.
Министр экономического развития Максим Орешкин заверил премьера, что Россию ожидают 18 лет стабильности — курс нациоанльной валюты будет укрепляться, инфляция будет стабильно низкой даже на фоне падающих цен на нефть, которые, согласно прогнозам ведомства, упадут до 50 долларов к 2024 году.
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Дмитрий Медведев , Максим Орешкин , КПСС , Интерфакс , Экономика
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