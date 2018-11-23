США рухнут тогда, когда никто не ждет

Экономика США выглядит цветущей и бодрой: уже несколько кварталов подряд ВВП растет со скоростью выше 4%, безработица опустилась до минимального за последние 50 лет уровня, а уверенность американцев в завтрашнем дне, напротив, обновила 20-летний максимум. Но все больше экспертов высказывают опасения, что внешнее благополучие может оказаться лишь затишьем перед новой бурей. Голоса скептиков зазвучали еще громче после осеннего обвала фондовых рынков.

Недавно экономист Майкл Снайдер опубликовал статью, в которой перечислил несколько признаков приближающейся рецессии в американской экономике. И первая, как ни странно — снижение цен на нефть, которого так настойчиво добивается президент США Дональд Трамп . Это одновременно снижает и доходы американских нефтяников, а заодно говорит о сокращении экономической активности.

На финансовых рынках царят «медвежьи» настроения. По данным Bank of America, 44% фондовых менеджеров ожидают замедления мировой экономики в 2019 году. Такого пессимизма не наблюдалось с ноября 2008 года. А дефицит внешней торговли США, несмотря на торговую войну с Китаем, обещает по итогам текущего года установить новый рекорд.

Потребительский спрос тоже не радует. Владельцы некоторых торговых центров уже заранее сообщают своим кредиторам о возможных убытках, а кое-кто даже отказывается от арендованных торговых площадей еще до истечения срока аренды. На ипотечном рынке снова растёт просрочка по платежам. Да и сектор недвижимости в целом погружается в застой.

Только 13% американцев планируют купить новый дом в 2019 году — за 12 месяцев этот показатель упал на 50%. Число непроданных домов в октябре увеличилось на 86%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, а количество нереализованных квартир и вовсе возросло на 188%. В Калифорнии, где рынок недвижимости считается самым благополучным, начали снижаться цены, уверяет экономист.

Американский средний класс тает: 62% заработных плат в стране не позволяют вести жизнь, соответствующую этому статусу. К тому же накопления 58% граждан США не превышают тысячи долларов. Растет и число бездомных, которых уже насчитывается более полумиллиона.

Кризис на пороге

Новый кризис может оказаться больнее, чем в 2008 году, предупреждает Снайдер. С ним согласен директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев , который считает, что кризис начнется уже в 2019 году, а закончиться может крахом глобальной экономики в ее нынешнем виде и долларовой зоны.

«Возможно, будет новая валюта для Мексики, США и Канады, а также реструктуризация американского долга», — предполагает аналитик.

Фундаментальную причину он видит в ужесточении денежно-кредитной политики ФРС , которая делает деньги более дорогими. А спровоцирует рецессию резкое падение перегретого рынка акций, которое, в свою очередь, ударит по уверенности американских потребителей.

«Но должен быть спусковой крючок. В 2008 году это был Lehman Brothers. Теперь, скорее всего, будет банкротство General Electric. Вероятность этого, с моей точки зрения, достаточно высока», — сказал эксперт «Ридусу».

Между тем, ФРС заявляет о намерении продолжать повышение ставок. Почему? Есть консперологическая версия, что регулятор, в принципе, не против кризиса, чтобы убрать Трампа. Но, скорее всего, дело просто в закостенелости мышления, считает Разуваев.

«Вот они смотрят на индикаторы — надо так поступать, и все. К сожалению, ФРС далеко не всегда адекватно действовал. Считается, что даже Великую депрессию он спровоцировал», — поясняет эксперт.

«Медвежья» угроза

Но в любом случае экономика не может расти бесконечно, периоды спада обязательно когда-нибудь наступят, напоминает аналитик. И признает, что сегодня действительно наблюдаются некоторые признаки того, что американская экономическая модель близка к исчерпанию своих возможностей, а ее показатели — к пику, после которого могут начаться кризисные явления.

При этом Захаров считает, что к таким признакам вряд ли стоит отнести снижение цен на нефть и ситуацию в сфере недвижимости. Волатильность на нефтяном рынке — совершено нормальное явление, и сейчас она не настолько высока, чтобы внушать серьезные опасения: случались и гораздо более сильные колебания нефтяных цен. Что же касается рынка недвижимости, он восстанавливался достаточно долго после кризиса 2008 года, и восстановился.

«Естественно, недвижимость не может постоянно расти из года в год быстрыми темпами. И рынок ипотеки тоже ближе к пределу своих возможностей. Но особых признаков обвала там я, например, не наблюдаю», — замечает эксперт.

А вот «медвежий» тренд на фондовой бирже, по его мнению, действительно серьезный признак, поскольку примерно до начала 2018 года в США несколько лет подряд наблюдался рекордный рост биржевых показателей, который некоторые экономисты сравнивают с периодом конца 20-х годов, то есть как раз накануне Великой депрессии. И капитализация части крупных компаний явно раздута, отмечает Захаров, она не соответствует их реальным финансовым показателям.

«Есть компании, которые вообще ничего не зарабатывают, а приносят одни убытки — Tesla, Uber. Однако их акции покупают, капитализация растет. В общем есть признаки того, что на фондовой бирже имеется пузырь. И мы видим, что с начала 2018 года там начинается процесс постепенного снижения акций ряда компаний и биржевых индексов», — говорит экономист.

Вопрос в том, насколько плавным будет это снижение. Либо оно будет постепенным, и рынок выровняет дисбалансы, которые имеются на бирже, либо же будет какой-то более серьезный обвал котировок, по принципу того, что было в период Великой депрессии. Такой резкий обвал действительно может обернуться финансовым кризисом, который в какой-то степени будет похож на события 2008 года, считает аналитик.

Системные проблемы

Еще один важный фактор — многолетние системные проблемы, связанные с торговым и бюджетным дефицитом, которые никак не решаются, скорее, даже усугубляются. Пока сложно сказать, помогут ли усилия Трампа решить проблемы дефицита путем введения дополнительных заградительных пошлин и попытками пересмотреть имеющееся торговые соглашения с другими странами, но что ему точно не удастся сделать — уменьшить бюджетный дефицит, уверен аналитик.

«Мы видим, что были снижены налоги в прошлом году. Соответственно, доходная база бюджета сократилась, а расходная часть не уменьшается, по каким-то показателям даже увеличивается. Скажем, расходы по обслуживанию государственного долга только растут, соответственно, растет его общий уровень. Здесь тревожным симптом является то, что у США очень небольшой простор для маневра в бюджетной сфере», — рассуждает эксперт.

Принято считать, что государство должно проводить контрциклическую бюджетную политику, напоминает Захаров, то есть тратить деньги в кризисные времена и накапливать в благополучные периоды экономического роста, когда можно сократить дефицит, объем государственного долга. Однако сейчас происходит наоборот: благодаря усилиям Трампа и Белого дома растет бюджетный дефицит как раз в благополучной период, который, теоретически, стоило бы использовать для того, чтобы сократить государственный долг. Соответственно, в ближайшие годы госдолг будет расти опережающими темпами, и это не позволит государству отреагировать на потенциальный кризис.