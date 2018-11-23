Процесс дедолларизации в России развивается беспрецедентными темпами, в том числе из-за введенных санкций, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на круглом столе «Рубль в едином платежном пространстве».
«Мы сейчас увидели, что, наконец-то, благодаря нашим заокеанским друзьям, которые всячески обрубают платежные возможности для наших крупнейших компаний, наши крупнейшие компании и банки наконец-то заинтересовались рублем. Если раньше мы в правительстве бегали за ними и пытались их заставить переходить на рубль, то сейчас мы видим, что они сами приходят и предлагают разные решения. Поэтому процесс так называемой дедолларизации, более правильно говорить, перевода нашей внешней торговли на рубли, он сейчас, на моей памяти, приобрел беспрецедентный моментум», — заявил Моисеев.
По словам Моисеева, краткосрочная волатильность на рынке нефти оказывает небольшое влияние на курс рубля.
«Вы знаете, уникальная вещь произошла, как часто бывает, что под воздействием негативных внешних обстоятельств мы видим, что, если нас не убивают, то делают сильнее. Никогда наша валюта не была столь структурной, сильной, как она сейчас. Во-первых, вы видите, что благодаря целому ряду решений, таких как бюджетное правило и других, рубль не то что совсем отвязался от нефти, конечно, нет. Но мы видим, что краткосрочная волатильность на рынке нефти уже на рубль не влияет. Это говорит о том, что рубль стал зрелый, что финансовый рынок стал достаточно глубоко эшелонированным. В этом смысле мы можем говорить, что наша валюта приблизилась по качеству, как объект для финансовых рынков, еще не к доллару, но к валютам средней степени твердости», — считает он.
Накануне замминистра финансов Сергей Сторчак заявил, что задача дедолларизации на территории Евразийского пространства фактически уже решена, потому что доллар реже фигурирует как расчетная валюта в контрактах.