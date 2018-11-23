Замглавы Минфина заявил о беспрецедентном темпе дедолларизации в России

По словам Моисеева, краткосрочная волатильность на рынке нефти оказывает небольшое влияние на курс рубля.

Rambler News Service: последние новости

США в сентябре сохранили лидерство по добыче нефти в мире

США ввели санкции против двух российских компаний из-за поставок нефти из Ирана в Сирию

Кудрин заявил о рисках при переходе на расчеты в рублях