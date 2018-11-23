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В Одессу пришло судно с африканским углем 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В морской торговый порт «Южный» в Одесской области из голландского города Роттердам прибыло судно с 76 тыс. тонн африканского угля для нужд Криворожской ТЭС, сообщили в пресс-службе украинского госпредприятия «МТП „Южный“.
Топливо разгружается на склад генеральных и навалочных грузов указанного государственного стивидора, передает УНИАН.
Отмечается, что это второй балкер с энергетическим углем, который обрабатывают портовики с начала отопительного сезона 2018-2019 годов. Первый был обработан 21 ноября.
Напомним, что по итогам прошлого года большую часть импортного угля Украина получила из России.
В ноябре в ряде регионов Украины был сорван отопительный сезон. Так, город Смела Черкасской области Украины, оставшийся без отопления, отключили еще и от водоснабжения. Жители Киева перекрывали центр города из-за проблем с отоплением.
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