В Одессу пришло судно с африканским углем

В морской торговый порт «Южный» в Одесской области из голландского города Роттердам прибыло судно с 76 тыс. тонн африканского угля для нужд Криворожской ТЭС, сообщили в пресс-службе украинского госпредприятия «МТП „Южный“.

Топливо разгружается на склад генеральных и навалочных грузов указанного государственного стивидора, передает УНИАН

Отмечается, что это второй балкер с энергетическим углем, который обрабатывают портовики с начала отопительного сезона 2018-2019 годов. Первый был обработан 21 ноября.

Напомним, что по итогам прошлого года большую часть импортного угля Украина получила из России.

В ноябре в ряде регионов Украины был сорван отопительный сезон. Так, город Смела Черкасской области Украины, оставшийся без отопления, отключили еще и от водоснабжения. Жители Киева перекрывали центр города из-за проблем с отоплением.