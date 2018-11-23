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Словакия выступила против «Северного потока — 2» 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Словакии Андрей Киска заявил, что "Северный поток — 2" преследует исключительно политические цели. Подобное мнение он озвучил в ходе пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.
"Словакия всегда подчеркивает, что это не экономический, а политический проект. Это очень важно понять, если кто-то постоянно повторяет, что это лишь бизнес-проект. Нет, ни в коем случае. Это только политический проект", — цитирует главу государства портал "112 Украина".
Порошенко, в свою очередь, добавил, что переговоры лидеров двух стран касались "координации усилий по недопущению строительства политически мотивированного российского проекта". При этом в октябре глава МИД Словакии Мирослав Лайчак также высказывал отношение Братиславы к газопроводу. Тогда он отметил, что для страны важно, чтобы проект не ослабил европейскую энергетическую безопасность и Словакия не утратила при запуске "Северного потока — 2" роль транзитного государства для российского "голубого топлива".

"Северный поток —2"

Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей пропускной способностью в 55 миллиардов кубометров "голубого топлива" в год от российского побережья до Германии через Балтийское море. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные и исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран оператору проекта, компании Nord Stream 2 AG, осталось получить разрешение на строительство только от Копенгагена.
Против реализации проекта выступает ряд стран, в первую очередь Украина. В Киеве опасаются, что после запуска "Северного потока — 2" прекратится транзит российского газа через территорию страны. Негативно к проекту относятся и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу. Политическим проект также считают лидеры Латвии, Литвы и Польши.
Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому. Российские власти также неоднократно отмечали, что строительство "Северного потока — 2" обусловлено ростом потребления "голубого топлива" в Европе.
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Петр Порошенко , Андрей Киска , Мирослав Лайчак , МИД , Экономика
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