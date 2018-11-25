Кудрин призвал сдерживаться при ответе на санкции 

Отвечать на западные санкции не всегда рационально, уверен глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Дело в том, что возможность вводить ответные ограничительные меры ограничивается несопоставимостью экономик России, США и стран Евросоюза, пояснил он.
«Поэтому, если мы хотим думать о своих предпринимателях, то, в общем, нужно сдерживаться по некоторым ответам. Политический и эмоциональный ответ «Вот мы вам тоже» не всегда рационален и конструктивен, в том числе и с точки зрения российского бизнеса», — сказал экономист в интервью «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».
Как писал News.ru, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не будет умолять об отмене санкций. По его словам, Москва относится к ним «как к абсолютно политизированному решению». Глава МИД также подчеркнул, что меры «наносят ущерб и тем, и другим».