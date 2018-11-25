Названа цена борьбы с бедностью в России

В регионах страны, где наблюдается высокое число бедных, людям необходимо предлагать работу по невысоким ставкам. С таким предложением выступил глава Счетной палаты Алексей Кудрин . Это заявление прозвучало в в передаче «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», его слова передает РБК.

Такие социальные контракты необходимо продвигать для того, чтобы люди, по словам Кудрина, что-то делали, а не сидели дома, получая пособия по безработице. «Мы считаем, что еще так называемые социальные контракты нужно продвигать», — сказал он. Глава Счетной палаты считает, что на эти цели необходимо направлять по 10 миллиардов рублей ежегодно.

Отвечая на вопрос, можно ли остановить рост числа бедных, Кудрин предположил, что «в этом году будет перелом».

Ранее Кудрин говорил, что нынешний уровень бедности в стране недопустим при существующем уровне экономики. «Я уже говорил, что такую бедность, как у нас в стране, иметь позорно при таком уровне доходов ВВП на душу [населения]», — отметил он.