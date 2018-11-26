Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.00
$
66.09
75.00
74.69
Прогноз
19.11 – 26.11
$
66.75
75.51
Индексы и котировки Brent
59.19
+0.00 Золото
1222.85
+0.00 РТС
1113.52
–0.00
Динамика валют
EUR / USD
25.11
1.1341
+0.0018
11.11
1.1323
22.11
12.11
31.10

Вице-премьер Козак отменил мораторий на СПИК 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
Вице-премьер России Дмитрий Козак отменил мораторий на рассмотрение предложений о заключении специнвестконтрактов и поручил ФОИВам обеспечить заключение СПИК с Hyundai, группой ГАЗ, BMW и "Автотором", следует из протокола совещания у вице-премьера, с которым ознакомились РИА Новости.
"Минпромторгу России, Минэкономразвития России, Минфину России, ФАС России обеспечить заключение СПИК с ООО "ХММР" (юрлицо Hyundai), ПАО "ГАЗ", ООО "БМВ Русланд Аутомотив", ГК "Автотор" (рассмотрев заявки "БМВ Русланд Аутомотив" и ГК "Автотор" на следующем за очередным заседании межведомственной комиссии) с учетом пунктов 2 и 3 настоящего протокола", — говорится в документе, подлинность которого подтвердил представитель вице-премьера Илья Джус.
"Поручение правительства России от 22 июня 2018 года в части моратория на рассмотрение предложений о заключении СПИК признать утратившим силу", — значится в поручениях.
Кроме этого, из документа следует, что ФОИВам нужно обеспечить заключение СПИК на условиях предоставления инвесторам единого объема преференций, ограниченного лишь так называемой стабилизационной оговоркой, и льгот по налогам по предусмотренному законодательством перечню.
Совещание по специнвестконтрактам, как следует из протокола, прошло у Козака 22 ноября. В нем приняли участие замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, замглавы Минэкономразвития Михаил Расстригин, директор департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина Ирина Окладникова, замглавы ФАС Андрей Цариковский, и другие сотрудники ФОИВов и аппарата правительства.
Последние новости
Трампа призвали вернуть "украденные" у русских деньги Путин рассказал, какими должны быть зарплаты и пенсии в России Порошенко ударили под дых накануне автокефалии
Комментарии
Андрей Цариковский , Михаил Расстригин , Илья Джус , Василий Осьмаков , Дмитрий Козак , Минпромторг , Правительство РФ , ФАС , Минэкономразвития , Группа ГАЗ , Минфин , РИА Новости , Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве «рухнул» крупный оператор связи
Новый указ Трампа приведет к войне с Россией676
Отношения РФ и Венесуэлы дали трещину300
Россияне скупают дачи110
США нанесли мощный «удар» по Германии60
Видео
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании Экономика
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
03:06
Россияне обманули Сбербанк и поплатились
Личный счет
05:08
«Газпром» упустил лидерство в России
Компании
03:56
Власти добрались до «кубышек» компаний
Компании Статьи
01:24
Худший кошмар: Россию ждет провальный год
Экономика Статьи
01:05
«Черная пятница»: как нам врут и не краснеют
Личный счет Статьи
01:53
США обрушили цены на нефть
Рынки Статьи
00:53
«Турецкий поток» обойдет Украину
Экономика Статьи
01:53
Цена нефти достигла критической отметки
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение