Вице-премьер Козак отменил мораторий на СПИК

"Минпромторгу России, Минэкономразвития России, Минфину России, ФАС России обеспечить заключение СПИК с ООО "ХММР" (юрлицо Hyundai), ПАО "ГАЗ", ООО "БМВ Русланд Аутомотив", ГК "Автотор" (рассмотрев заявки "БМВ Русланд Аутомотив" и ГК "Автотор" на следующем за очередным заседании межведомственной комиссии) с учетом пунктов 2 и 3 настоящего протокола", — говорится в документе, подлинность которого подтвердил представитель вице-премьера Илья Джус.

"Поручение правительства России от 22 июня 2018 года в части моратория на рассмотрение предложений о заключении СПИК признать утратившим силу", — значится в поручениях.

Кроме этого, из документа следует, что ФОИВам нужно обеспечить заключение СПИК на условиях предоставления инвесторам единого объема преференций, ограниченного лишь так называемой стабилизационной оговоркой, и льгот по налогам по предусмотренному законодательством перечню.