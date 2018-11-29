Как США заставляют Россию отказываться от доллара

Еще пару десятилетий назад доллар был для России «наше все», как и для всего остального мира. Какое-то время назад в российском быту американская валюта практически прекратила хождение. И вот теперь прямо на наших глазах доллар стремительно теряет авторитет даже у российского бизнеса. И виной тому, как ни парадоксально, сами Соединенные Штаты.

Россия вынуждена отказываться от доллара, заявил Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия зовет». «У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас. И те, кто принимают соответствующие решения, они стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше», — иронически прокомментировал президент. В качестве примера он привел исполнение контрактов по линии военно-технического сотрудничества с Турцией.

«Мы понимаем, что если мы расчеты будем проводить в долларах, то они не пройдут. Мы придумали другой вариант, сделка все равно произошла. И так будет по любому виду товаров… Поэтому у нас нет цели уходить от доллара, мы вынуждены это делать, уверяю вас, мы будем это делать», — добавил он.

При этом Путин отметил, что правительство не хочет делать «ничего такого резкого, что вредило бы нам самим».

Пафос президента понятен.

Российское правительство взяло курс на дедолларизацию — именно перешло от слов к делу — только после усиления политики санкционного давления США на Россию. До этого о зависимости от доллара больше говорили, чем предпринимали какие-либо реальные шаги.

Центробанк России в этом году совершил поистине беспрецедентный шаг, когда резко снизил вложения в гособлигации США. Процесс начался как раз после весенних санкций США. В апреле вложения России в госдолг США сократились вдвое, а в мае — еще в три раза, до 14,9 млрд долларов.

Буквально накануне Минфин решил занять за рубежом не в долларах, а в евро. Хотя последний раз евробонды размещал аж пять лет назад и в основном предпочитал брать в долг за рубежом в американской валюте. Эксперты не исключали, что это связано с возможными санкциями США в 2019 году. Кстати, Минфин заявлял о планах разместить также бонды, номинированные в юанях.

Банк России уже активно приучает и банки, и население к рублю. Регулятор периодически вводит новые нормативы для банков, чтобы сделать валютные кредиты и вклады менее привлекательными для населения и российских компаний. С одной стороны, регулятор хочет, чтобы россияне брали кредиты в той валюте, в которой они получают зарплаты или прибыль, то есть в рублях. Чтобы не было потом такой проблемы, как валютные ипотечники. С другой, это повышает финансовую устойчивость банковской системы.

Еще одно огромное поле для отказа от доллара — это международная торговля. Постепенно Россия переходит на взаиморасчеты в национальных валютах с иностранными партнерами. Есть данные, которые говорят о снижении доли доллара США в поступлениях от экспорта с 80% в 2013 году до 68% на конец второго квартала 2018 года. До конца текущего года мы, вероятно, сможем увидеть ее снижение до 65%, отмечает Анастасия Соснова из ИК «Фридом Финанс».

Уходить от доллара приходится далеко не только при продаже вооружений Турции, о чем рассказал Путин.

«Северсталь» , крупнейший в России производитель стали, например, тоже избегает расчетов в американской валюте при экспортных сделках. Если раньше почти все подобные операции проходили в долларах, то теперь это либо евро (половина экспорта компании идет в Европу), либо национальные валюты, рассказал недавно замгендиректора по финансам и экономике компании Алексей Куличенко

Более того, если раньше компания хранила почти все свои деньги в американских банках, то теперь исключительно в российских госбанках. Так, заморозить средства в случае введения санкций американцы не смогут. Такой тренд стал возможен только благодаря угрозе санкций. Сама компания и ее владелец Алексей Мордашов в санкционный список еще не попали, но после введения санкций в отношении «Русала» Олега Дерипаски ничего исключать нельзя. Поэтому примеру «Северстали» могут последовать и другие компании, в первую очередь экспортеры, которые работают с европейскими партнерами.

«Пока альтернативой доллару США видятся исключительно валюты ключевых торговых партнеров России — евро и юань», — говорит Анастасия Соснова.

Сейчас ведутся активные работы по упрощению расчетов в юанях, развитию платежных систем для осуществления транзакций, которые также являются инициативой китайской стороны. В октябре стало известно, что Россия и Китай готовят межправительственное соглашение о двусторонних расчетах в национальных валютах. Соглашение о свопах было подписано еще в 2014 году, а в 2017 году были расширены объемы по своповым сделкам.

По данным RТ, в 2017 году 9% платежей за поставки из России в Китай было произведено в рублях, в то время как российские компании оплатили 15% китайского импорта в юанях. Цифры кажутся скромными, однако три года назад они составляли всего 2% и 9% соответственно.

И все же перейти в международной торговле полностью на рубль сложно, да и невыгодно самой же России. Как заметил Алексей Кудрин , курс рубля имеет более высокую волатильность, поэтому переход с доллара на рубли в расчетах во внешней торговле означает необходимость, по сути, «платить особый, дополнительный налог на эту безопасность». По состоянию на июль текущего года в международных расчетах доля доллара составляла 42,63%, евро — 36,74%, а рубля — всего 0,26%.

В глобальном разрезе рубль скорее претендует на роль региональной валюты на территории стран ЕАЭС . Первое место по расчетам в нацвалютах с Россией исторически занимают страны СНГ и Евразийского экономического союза. На втором месте Китай, но с большим отрывом. Так, доля расчетов в национальных валютах между Россией и Казахстаном уже достигает 63%, и она может увеличиться до 75%, говорили в российском Минэкономики

«Мы сейчас увидели, что благодаря нашим заокеанским друзьям, которые всячески обрубают платежные возможности для наших крупнейших компаний, наши крупнейшие компании и банки наконец-то заинтересовались рублем. Если раньше мы в правительстве бегали за ними и пытались их заставить переходить на рубль, то сейчас мы видим, что они сами приходят и предлагают разные решения. Поэтому процесс так называемой дедолларизации, более правильно говорить, перевода нашей внешней торговли на рубли, он сейчас, на моей памяти, приобрел беспрецедентный моментум», — заявил недавно замминистра финансов Алексей Моисеев.

Таким образом, даже без разрабатываемых Минфином мер по дедолларизации международных торговых сделок можно сказать, что процесс запущен самими американцами.