Трамп выражает недовольство министром финансов США

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство министром финансов Стивеном Мнучиным, обвинив его в назначении председателя Федеральной резервной системы , который повышает процентные ставки. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Трамп опасается, что повышение ставок поставит под угрозу экономический рост, в то время как приближается предвыборная кампания 2020 года, отмечает издание.

Однако после публикации WSJ президент США заявил, что поддерживает Мнучина.

"Я чрезвычайно рад и горжусь работой, выполняемой министром финансов Стивеном Мнучиным. FAKE NEWS любят писать об обратном, цитируя фальшивые источники или завистливых людей, но это не соответствует действительности", — написал Трамп в Twitter.

Как сообщали "Вести. Экономика", президент США неоднократно критиковал председателя ФРС Джерома Пауэлла , утверждая, что глава центробанка угрожает экономическому росту страны.

"С моей точки зрения, ФРС — самый большой риск [для экономики], потому что я считаю, что процентные ставки растут слишком быстро", — заявил он в интервью WSJ в октябре.

Федрезерв повышает процентные ставки примерно раз в квартал, что увеличивает расходы на обслуживание долга. Трамп отмечал, что предпочел бы воспользоваться преимуществами более низких ставок, чтобы погашать долг. "Но как это сделать, когда он [Пауэлл] продолжает повышать процентные ставки?" — говорил президент.

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС на заседании в сентябре повысил ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 2-2,25% годовых. Ожидается, что в декабре ставка будет повышена в четвертый раз за год.

Мнучин, как сообщалось, активно выступал за назначение Пауэлла на должность главы ФРС.

По данным источника WSJ, Трамп раскритиковал Мнучина, указав на недавнюю волатильность на фондовом рынке, во время разговора с кем-то, кто похвалил его работу в казначействе.

"Если он так хорош, почему это происходит?" — цитирует издание своего собеседника.