Сокращение добычи ОПЕК будет носить «завуалированный» характер

Саудовская Аравия и ОПЕК движутся к компромиссному решению, которое будет учитывать как желание США избежать скачков цен, так и намерение картеля ограничить избыточное предложение, говорится в статье The Wall Street Journal , которую приводит Dow Jones.

ОПЕК рассматривает возможность такого решения, которое не будет выглядеть как сокращение добычи, но по сути будет им являться.

При таком сценарии картель объявит о сохранении квот на добычу, установленных в 2016 году. Это будет предполагать снижение производства нефти, поскольку Саудовская Аравия в настоящее время превышает свой лимит примерно на 1 млн баррелей в день, сообщили осведомленные источники.

"Подобное сокращение добычи будет существенным, хотя и менее четко обозначенным", — отметил один из высокопоставленных саудовских нефтяных чиновников.

Ранее президент США Дональд Трамп периодически обвинял ОПЕК в содействовании росту цен на нефть. Однако на прошлой неделе Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за более низкие цены, а днем ранее он не согласился с мнением ЦРУ о том, что убийство журналиста Джамала Хашогги было осуществлено по приказу кронпринца Мухаммеда бен Салмана. Трамп сказал, что не допустит дестабилизации отношений с королевством из-за инцидента с Хашогги.

Сокращение добычи будет носить "скорее завуалированный" характер, отметил один из чиновников ОПЕК. Он также добавил, что это сокращение пройдет на фоне молчания США и будет произведено на взаимовыгодной основе для саудитов и Трампа. ОПЕК также постарается избежать конфронтации с таким важным, но не являющимся членом картеля, производителем, как Россия, которая не обнаруживала большого желания в настоящее время снижать добычу.

Первоначально Саудовская Аравия, фактический лидер ОПЕК, предлагала произвести прямое сокращение добычи на 1,4 млн баррелей в день по сравнению с октябрьским уровнем, чтобы привести предложение в соответствии с уровнем спроса на нефть картеля в 2019 году, который оценивается в 31,5 млн баррелей в день. Однако теперь и Саудовская Аравия, и другие страны картеля теперь все больше склоняются к менее демонстративным мерам, чтобы избежать критики Трампа.

Подобное сокращение добычи в достаточной мере учитывает и политические соображения. "Последнее, чего королевство хотело бы в настоящее время, это рисков расстроить Трампа", — сообщил высокопоставленный саудовский нефтяной консультант.

Несмотря на жесткую позицию обеих партий в Конгрессе США в связи с убийством Хашогги, Трамп хочет сохранить стратегический союз с королевством. В связи с этим саудитам было бы удобно избрание Трампа президентом США в 2020 году.

“Трамп им нужен, и они хотят, чтобы его избрали еще на один срок”, — отметил один из советников правительства Саудовской Аравии.

В Саудовской Аравии планируют сократить добычу на 1 млн баррелей в день, однако производство нефти в мире может сократиться еще сильнее. Добыча Венесуэлы и Ирана падает, в результате чего предложение на мировом рынке продолжит снижаться.

В Эр-Рияде ранее в этом месяце прогнозировали, что добыча королевства приблизится к рекордным 11 млн баррелей в день. Позже в Саудовской Аравии завили о намерении значительно сократить производство нефти. Первым шагом станет снижение поставок нефти на 500 000 баррелей в день в декабре.

Сокращение добычи ОПЕК по плану Саудовской Аравии окажет незначительное влияние на нефтяные котировки и скорее всего не вызовет негодования Трампа.

Между тем Саудовская Аравия столкнулась с многочисленными угрозами после убийства Хашогги.

Трамп угрожал, что поддержит законопроект, в котором ОПЕК объявлена незаконной монополией. Этот законопроект под названием NOPEC не был принят во время правления нескольких президентов США, однако сторонники законопроекта надеются, что он может быть одобрен в администрации Трампа.

“Из-за убийства Хашогги саудиты сделают все возможное, чтобы задобрить Трампа”, — отметил источник в ОПЕК.

Кроме того, более чем за месяц цены на нефть Brent упали ниже 88 долларов за баррель, а этот уровень, как отмечают в МВФ , необходим Саудовской Аравии, чтобы сбалансировать бюджет.

В пятницу цены нефти Brent упали ниже 60 долларов за баррель впервые более чем за год.

“Текущая ситуация очень необычна для королевства. Цены меняются резко, быстро и неожиданно, и они уже очень давно не зависели так сильно от политической ситуации”, — отметил еще один источник в правительстве Саудовской Аравии.