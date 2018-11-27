Власти Китая намерены жёстко отстаивать свои интересы в случае укрепления американских протекционистских барьеров, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
По его словам, Пекин заинтересован в урегулировании подобных вопросов путём переговоров на равноправной основе.
«В то же время мы способны жёстко отстаивать свои законные права. Мы надеемся, что американская сторона будет действовать с нами в едином ключе… содействовать плодотворному прагматическому сотрудничеству во всех направлениях ради наших государств и народов», — цитирует дипломата ТАСС.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможном повышении пошлин в 10-25% на импорт китайских товаров с 1 января. При этом он не исключил, что Вашингтон и Пекин заключат соглашение об урегулировании двусторонних торговых споров на саммите G20 в Аргентине.