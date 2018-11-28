Путин пошутил про доллар

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Путин прокомментировал отказ от доллара шуткой 

Рамблер + ещё 43 2 часа назад
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет цели по отказу от доллара, но страну вынуждают пойти на такие меры. Об этом сообщает РИА Новости.
Тему дедолларизации президент прокомментировал на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!». По его словам, Россия вынуждена уходить от доллара и обязательно будет это делать.
"У нас нет цели уходить от доллара — доллар уходит от от нас. Те, кто принимает соответствующие решения, они стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше", — сказал Путин.
Глава государства отметил, что из-за нестабильности расчетов в долларах многие страны хотят найти альтернативы и создать новые системы расчетов, которые не будут зависеть от американской валюты.
Ранее о плане по дедолларизации говорил президент ВТБ Андрей Костин. По его словам, в рамках этого плана Россия начнет ускоренно переходить на другие валюты — евро, юань или рубль — при расчетах с разными странами.
В Кремле процесс отказа российской экономики от доллара называли сложным и подчеркивали, что он не может быть быстрым. В ЦБ поясняли, что дедолларизация (или девалютизация) касается только международных расчетов, и не влияет на вкладчиков работающих в России банков.
Комментарии47
Андрей Костин , Владимир Путин , Банк ВТБ , Центральный банк России , Экономика , Видео
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