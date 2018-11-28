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Европа создаёт аналог SWIFT вместе с Россией 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Reuters
К разработке европейского аналога системы расчётов SWIFT подключилась Россия. Новая платформа призвана сохранить сотрудничество с Ираном, несмотря на санкции США.
В пресс-службе Еврокомиссии «Известиям» рассказали, что европейский аналог SWIFT создается в рамках компании специального назначения (Special Purposed Vehicle, SPV), а для России участие выгодно ещё и тем, что это поможет ускорить переход к международным расчетам в нацвалютах.
В настоящее время в работе над созданием нового механизма, позволяющего совершать трансакции с Тегераном, участвуют Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Не исключается, что к проекту присоединятся и другие страны Европейского союза.
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) объединяет более 10 тысяч банковских и финансовых организаций в 210 странах мира.
Ранее News.ru писал о том, что SWIFT приостановила доступ банкам Ирана к своей системе. По мнению экспертов, это может негативно сказаться на её потребителях и на самом государстве, в котором происходят отключения.
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Комментарии7
ЕС , Еврокомиссия , газета "Известия" , Экономика , Рынки
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