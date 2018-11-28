Россия нашла еще один путь отказа от доллара

Россия внезапно вернулась к практике, оставленной несколько лет назад — принято решение занять за рубежом миллиард евро. Это выглядит, мягко говоря, парадоксальным, ведь деньги в бюджете есть. Однако у Минфина имеются свои, и вполне обоснованные резоны. В том числе связанные с возможными санкциями США.

Минфин объявил о размещении евробондов на 1 млрд евро со сроком погашения 7 лет (в декабре 2025 года). Ориентир доходности евробондов составляет 3%, единственный организатор сделки — « ВТБ Капитал ».

Россия впервые после апрельских санкций США возвращается на внешний рынок заимствований. Более того, последний раз именно в евро Минфин занимал за рубежом аж в 2013 году. Чаще всего ведомство берет в долг в долларах. На 1 ноября 2018 года задолженность Минфина по внешним облигационным займам составляет 35,4 млрд долларов. Среди них 12 из 13 выпусков номинированы именно в американских долларах, указывает Анастасия Соснова из ИК «Фридом Финанс».

Что же подвигло Россию вернуться на внешний рынок капитала, да еще и предпочесть доллару евро? Зачем вообще брать в долг у Запада в условиях таких тяжелых геополитических отношений? Тем более, что в 2018 году профицит бюджета РФ ожидается в 2,14 трлн рублей (28,3 млрд евро). В проекте бюджета на 2019-2021 годы также предполагается профицит суммарно в 4,1 трлн рублей. Острой необходимости в привлечении заемных средств у государства нет. Тогда зачем?

«Российское правительство давно провозгласило курс на дедолларизацию экономики. В этом плане размещение пилотного выпуска гособлигаций в евро выглядит логичным и даже демонстративным шагом», — объясняет Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК «Алго Капитал».

Кроме того, причиной размещения евробондов может быть страховка от новых санкций США (ожидаемых весной), после введения которых брать в долг в долларах может оказаться сложно или даже совсем невозможно. «Основная причина для выпуска в евро связана с санкциями. Евробонды уменьшают риск в случае введения ограничений по операциям госбанков в долларах США и размещений нового суверенного долга», — считает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. Заодно Россия оценит возможность в будущем занимать у европейских инвесторов, добавляет эксперт «Международного финансового центра» Ольга Прохорова

«Подпитывать экономику откровенно враждебного государства, беря у него взаймы, как-то непатриотично», — считает Андрей Перекальский из компании «ФинИст».

«С Европой — немного иначе. Если мы им будем должны, то они будут заинтересованы, чтобы мы могли вернуть долг. Следовательно, будут стараться не очень нам вредить. Особенно если к власти в странах ЕС придут национально-ориентированные силы, которые будут проводить политику в интересах собственных народов, а не американских хозяев», — объясняет Перекальский.

Кроме того, брать в долг в евро, а не в долларах может оказаться просто выгодней.

«В ЕЦБ учетная ставка близка к нулю, а ставка ФРС США составляет 2,25%. Минфин воспользовался возможностью привлекать более дешевые валютные заимствования. Это грамотное решение», — считает Прохорова.

Профицит рублей в бюджете вовсе не означает автоматического увеличения имеющихся у правительства валютных ресурсов (налоги поступают все-таки в рублях). Поэтому, возможно, министерство финансов за счет размещения евробондов надеется получить дополнительный запас валютной ликвидности на случай макроэкономических потрясений, говорит Манжос. Не исключено, что это только пробный шар, за которым последуют новые выпуски в евро.

«Учитывая падение нефти ниже 60 долларов за баррель, Минфин обязан готовить своего рода «подушку безопасности». Для этого принимаются такие меры, как «бюджетное правило», а также выпуск еврооблигаций», — говорит Прохорова.

Россия может похвастаться крайне низким долгом среди многих стран. Минфин держит внешний долг на крайне низком уровне. У нас он не превышает и 10% ВВП, тогда как у целого ряда развитых стран он выше 100%. И это не только США, но и Япония, Греция, Италия и т.д.

И, как ни странно, многие упрекают российский Минфин за столь низкий уровень государственного долга. Есть мнение, что лучше бы больше занять, чтобы больше инвестировать и стимулировать тем самым рост экономики. Минфин же предпочитает запасать, а не инвестировать. В этом году цены на нефть росли до последнего времени, и сверхдоходы от сырья поступали в валютные резервы России.

Нефть снова падает в цене, а это означает, что эти резервы могут понадобиться уже в 2019-м году. Поэтому привлеченная за рубежом валюта (как дополнение к резервам) явно не помешает.