Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Европа бросила Украину
Европа бросила Украину
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.80
$
67.20
75.75
76.00
Прогноз
03.12 – 10.12
$
66.40
75.50
Индексы и котировки Brent
60.54
–0.10 Золото
1214.40
–0.01 РТС
1098.59
+0.27
Динамика валют
EUR / USD
28.11
1.1296
+0.0011
13.11
1.1285
26.11
15.11
04.11

Россия нашла еще один путь отказа от доллара 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия внезапно вернулась к практике, оставленной несколько лет назад — принято решение занять за рубежом миллиард евро. Это выглядит, мягко говоря, парадоксальным, ведь деньги в бюджете есть. Однако у Минфина имеются свои, и вполне обоснованные резоны. В том числе связанные с возможными санкциями США.
Минфин объявил о размещении евробондов на 1 млрд евро со сроком погашения 7 лет (в декабре 2025 года). Ориентир доходности евробондов составляет 3%, единственный организатор сделки — «ВТБ Капитал».
Россия впервые после апрельских санкций США возвращается на внешний рынок заимствований. Более того, последний раз именно в евро Минфин занимал за рубежом аж в 2013 году. Чаще всего ведомство берет в долг в долларах. На 1 ноября 2018 года задолженность Минфина по внешним облигационным займам составляет 35,4 млрд долларов. Среди них 12 из 13 выпусков номинированы именно в американских долларах, указывает Анастасия Соснова из ИК «Фридом Финанс».
Что же подвигло Россию вернуться на внешний рынок капитала, да еще и предпочесть доллару евро? Зачем вообще брать в долг у Запада в условиях таких тяжелых геополитических отношений? Тем более, что в 2018 году профицит бюджета РФ ожидается в 2,14 трлн рублей (28,3 млрд евро). В проекте бюджета на 2019-2021 годы также предполагается профицит суммарно в 4,1 трлн рублей. Острой необходимости в привлечении заемных средств у государства нет. Тогда зачем?
«Российское правительство давно провозгласило курс на дедолларизацию экономики. В этом плане размещение пилотного выпуска гособлигаций в евро выглядит логичным и даже демонстративным шагом», — объясняет Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК «Алго Капитал».
Кроме того, причиной размещения евробондов может быть страховка от новых санкций США (ожидаемых весной), после введения которых брать в долг в долларах может оказаться сложно или даже совсем невозможно. «Основная причина для выпуска в евро связана с санкциями. Евробонды уменьшают риск в случае введения ограничений по операциям госбанков в долларах США и размещений нового суверенного долга», — считает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. Заодно Россия оценит возможность в будущем занимать у европейских инвесторов, добавляет эксперт «Международного финансового центра» Ольга Прохорова.
«Подпитывать экономику откровенно враждебного государства, беря у него взаймы, как-то непатриотично», — считает Андрей Перекальский из компании «ФинИст».
«С Европой — немного иначе. Если мы им будем должны, то они будут заинтересованы, чтобы мы могли вернуть долг. Следовательно, будут стараться не очень нам вредить. Особенно если к власти в странах ЕС придут национально-ориентированные силы, которые будут проводить политику в интересах собственных народов, а не американских хозяев», — объясняет Перекальский.
Кроме того, брать в долг в евро, а не в долларах может оказаться просто выгодней.
«В ЕЦБ учетная ставка близка к нулю, а ставка ФРС США составляет 2,25%. Минфин воспользовался возможностью привлекать более дешевые валютные заимствования. Это грамотное решение», — считает Прохорова.
Профицит рублей в бюджете вовсе не означает автоматического увеличения имеющихся у правительства валютных ресурсов (налоги поступают все-таки в рублях). Поэтому, возможно, министерство финансов за счет размещения евробондов надеется получить дополнительный запас валютной ликвидности на случай макроэкономических потрясений, говорит Манжос. Не исключено, что это только пробный шар, за которым последуют новые выпуски в евро.
«Учитывая падение нефти ниже 60 долларов за баррель, Минфин обязан готовить своего рода «подушку безопасности». Для этого принимаются такие меры, как «бюджетное правило», а также выпуск еврооблигаций», — говорит Прохорова.
Россия может похвастаться крайне низким долгом среди многих стран. Минфин держит внешний долг на крайне низком уровне. У нас он не превышает и 10% ВВП, тогда как у целого ряда развитых стран он выше 100%. И это не только США, но и Япония, Греция, Италия и т.д.
И, как ни странно, многие упрекают российский Минфин за столь низкий уровень государственного долга. Есть мнение, что лучше бы больше занять, чтобы больше инвестировать и стимулировать тем самым рост экономики. Минфин же предпочитает запасать, а не инвестировать. В этом году цены на нефть росли до последнего времени, и сверхдоходы от сырья поступали в валютные резервы России.
Нефть снова падает в цене, а это означает, что эти резервы могут понадобиться уже в 2019-м году. Поэтому привлеченная за рубежом валюта (как дополнение к резервам) явно не помешает.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Китай отказался использовать гособлигации США в качестве оружия Россия нашла еще один путь отказа от доллара Как Трампу и Саудовской Аравии удалось обвалить цены на нефть
Комментарии1
Ольга Прохорова , Виталий Манжос , Анастасия Соснова , ФРС , ЕС , ВТБ Капитал , Правительство РФ , Минфин , ЕЦБ , Экономика , Статьи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европа бросила Украину31
Путин ввел новый налог1200
Российских олигархов раскулачат на триллионы304
Банки пригрозили блокировать карты россиян за переводы841
Израиль пошел на неприятный для России шаг582
Новости партнеров
Видео
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании Экономика
01:33
Керченский пролив утопил рубль
Рынки
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
03:06
Россияне обманули Сбербанк и поплатились
Личный счет
00:36
Россиянам придется платить за ЖКХ еще больше
Личный счет Статьи
01:56
У раздаривающего деньги банкомата вспыхнула драка
Личный счет
20:28
Инцидент в Азовском море потопил российские активы
Рынки
05:08
«Газпром» упустил лидерство в России
Компании
03:56
Власти добрались до «кубышек» компаний
Компании Статьи
01:24
Худший кошмар: Россию ждет провальный год
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение