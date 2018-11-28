Правительство России выделит Росрезерву до 10 млрд руб. для закупки и хранения в госрезерве страны алюминия, следует из распоряжения правительства от 26 ноября.
«Выделить Росрезерву для закупки и хранения в государственном резерве Российской Федерации алюминия из резервного фонда правительства Российской Федерации до 10 млрд руб.», — говорится в документе.
Правительство поручило Росрезерву закупить до 50 тыс. тонн алюминия.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал об обращении «Русала» в министерство за поддержкой алюминиевой отрасли.
6 апреля Минфин США ввел санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попал, в том числе, бизнесмен Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании — единственный российский производитель алюминия «Русал», En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент».