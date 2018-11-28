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Правительство выделит до 10 млрд руб. на закупки алюминия в госрезерв 

Rambler News Service + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство России выделит Росрезерву до 10 млрд руб. для закупки и хранения в госрезерве страны алюминия, следует из распоряжения правительства от 26 ноября.
«Выделить Росрезерву для закупки и хранения в государственном резерве Российской Федерации алюминия из резервного фонда правительства Российской Федерации до 10 млрд руб.», — говорится в документе.
Правительство поручило Росрезерву закупить до 50 тыс. тонн алюминия.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал об обращении «Русала» в министерство за поддержкой алюминиевой отрасли.
6 апреля Минфин США ввел санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попал, в том числе, бизнесмен Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании — единственный российский производитель алюминия «Русал», En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент».
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Олег Дерипаска , Денис Мантуров , Минпромторг , Казначейство США , En+ Group , Росрезерв , Правительство РФ , Группа ГАЗ , Русал , Экономика
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