Глава ЦБ выступила против насильственной дедолларизации

Расчеты в национальной валюте должны стать в первую очередь привлекательными для контрагентов, принуждать к этому неправильно. Такую точку зрения высказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина , выступая на форуме «Россия зовет!».

«Мне кажется, что расчеты в рублях нужно развивать, исходя из принципов выгодности для участников процесса, и никак не административно», — отметила глава ЦБ.

Она также подчеркнула, что регулятор давно предпринимает меры по стимулированию банков к ведению операций в рублях.