Китай отказался манипулировать госдолгом США

Китай не будет использовать в качестве оружия в торговой войне долговые обязательства США, заявил Reuters посол Пекина в Вашингтоне Цуй Тянькай

По его словам, это может привести к непредсказуемым последствиям для мировой экономики.

«Мы не хотим вызывать какую-либо финансовую нестабильность на мировых рынках. Это очень опасно, это похоже на игру с огнем», — заявил он.

Цуй Тянькай заметил, что на примере принадлежащего Китаю госдолга США видно, как экономики двух стран тесно связаны между собой. Эти отношения разрывать сложно и опасно.

Китай является крупнейшим иностранным держателем госдолга США. По данным на 31 сентября, ему принадлежало американских долговых бумаг на сумму 1,15 триллиона долларов, годом ранее — на 1,19 триллиона долларов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует повысить до 25 процентов импортные пошлины на китайские товары стоимостью до 200 миллиардов. По его словам, если переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином не увенчаются успехом, он обложит повышенными пошлинами весь оставшийся китайский импорт.

В начале ноября Трамп сообщил, что на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине хочет заключить с Си Цзиньпином соглашение о торговле. Ожидалось, что это станет первым шагом на пути к завершению торговой войны между странами.