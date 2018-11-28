Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.15
$
67.25
75.90
76.00
Прогноз
03.12 – 10.12
$
67.40
76.16
Индексы и котировки Brent
60.42
–0.69 Золото
1213.87
+0.02 РТС
1101.96
–0.17
Динамика валют
EUR / USD
28.11
1.1287
+0.0002
13.11
1.1285
26.11
15.11
04.11

Китай отказался манипулировать госдолгом США 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Китай не будет использовать в качестве оружия в торговой войне долговые обязательства США, заявил Reuters посол Пекина в Вашингтоне Цуй Тянькай.
По его словам, это может привести к непредсказуемым последствиям для мировой экономики.
«Мы не хотим вызывать какую-либо финансовую нестабильность на мировых рынках. Это очень опасно, это похоже на игру с огнем», — заявил он.
Цуй Тянькай заметил, что на примере принадлежащего Китаю госдолга США видно, как экономики двух стран тесно связаны между собой. Эти отношения разрывать сложно и опасно.
Китай является крупнейшим иностранным держателем госдолга США. По данным на 31 сентября, ему принадлежало американских долговых бумаг на сумму 1,15 триллиона долларов, годом ранее — на 1,19 триллиона долларов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует повысить до 25 процентов импортные пошлины на китайские товары стоимостью до 200 миллиардов. По его словам, если переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином не увенчаются успехом, он обложит повышенными пошлинами весь оставшийся китайский импорт.
В начале ноября Трамп сообщил, что на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине хочет заключить с Си Цзиньпином соглашение о торговле. Ожидалось, что это станет первым шагом на пути к завершению торговой войны между странами.
Последние новости
Путин определил судьбу самозанятых россиян Константинополь распустит предстоятелей православных церквей в Западной Европе Американский самолет-разведчик заметили у Керченского пролива
Комментарии1
Цуй Тянькай , Цзиньпин Си , Дональд Трамп , Reuters , Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европа бросила Украину288
Украина ввела новые ограничения для россиян111
Россия нашла еще один путь отказа от доллара212
Израиль пошел на неприятный для России шаг583
Путин ввел новый налог1233
Видео
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании Экономика
01:33
Керченский пролив утопил рубль
Рынки
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
03:06
Россияне обманули Сбербанк и поплатились
Личный счет
00:36
Россиянам придется платить за ЖКХ еще больше
Личный счет Статьи
11:35
Россия нашла еще один путь отказа от доллара
Экономика Статьи
01:56
У раздаривающего деньги банкомата вспыхнула драка
Личный счет
20:28
Инцидент в Азовском море потопил российские активы
Рынки
05:08
«Газпром» упустил лидерство в России
Компании
03:56
Власти добрались до «кубышек» компаний
Компании Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение