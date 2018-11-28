Костин назвал Украину «сказочной страной» из Зазеркалья

Глава ВТБ Андрей Костин , комментируя признание Национальным банком Украины (НБУ) украинской «дочки» ВТБ неплатежеспособной, назвал Украину «сказочной страной», напоминающей «сказку про Зазеркалье». Такое заявление он сделал на форуме «Россия зовет».

«Вы знаете, сегодня в Киеве администрация НБУ зашла в наш банк. Украина — сказочная страна, мне она напоминает сказку про Зазеркалье», — сказал Костин.

По его мнению, в стране происходит «невероятная вещь с точки зрения здравого смысла».

Ранее НБУ сообщил, что признал украинскую «дочку» российской группы ВТБ неплатежеспособной.

«Хорошо, сначала наложили на нас секторальные санкции, потом украинские власти наложили дополнительные санкции, запретив любые движения средств из Украины в Россию и так далее, несмотря на то, что у нас достаточно большие кредиты были на банк», — добавил глава ВТБ.

Костин также напомнил об исках украинского бизнесмена Игоря Коломойского.