Путин оценил санацию российских банков

Центробанк последовательно занимается санацией российских банковской системы для ее укрепления в интересах вкладчиков, заявил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ капитала «Россия зовет».

«Центральный банк последовательно, в течение нескольких лет занимается санацией, укреплением российской банковской системы. Иногда это болезненно и затрагивает интересы людей, но в конечном итоге делается именно в интересах граждан Российской Федерации. С тем, чтобы банковская система, финансовые учреждения, где люди хранят свои сбережения, была надежной и стабильной», — сказал он, передает ТАСС.

Он напомнил, что в России принят ряд законодательных актов для обеспечения интересов вкладчиков. Например, с 2019 года ЦБ будет разделять лицензии банков на универсальные и базовые, передает РИА «Новости»

«Исходим из того, что региональные банки должны получить возможность более гибко работать, надеюсь, так оно и будет», — уточнил он.

Президент отметил, что власти полностью отдают себе отчет в том, каковы потенциальные возможности российских банков и банковской системы в целом, как они развиваются, а также как это сопоставляется с ведущими мировыми банками.

«У нас есть банки-лидеры, один из них — банк ВТБ. Мы видим и сложности, с которыми они сталкиваются, видим и их достижения и успехи», — сказал он.

В целом, по его оценкам, банковская система развивается успешно и стабильно.