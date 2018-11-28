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Путин оценил санацию российских банков 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Центробанк последовательно занимается санацией российских банковской системы для ее укрепления в интересах вкладчиков, заявил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ капитала «Россия зовет».
«Центральный банк последовательно, в течение нескольких лет занимается санацией, укреплением российской банковской системы. Иногда это болезненно и затрагивает интересы людей, но в конечном итоге делается именно в интересах граждан Российской Федерации. С тем, чтобы банковская система, финансовые учреждения, где люди хранят свои сбережения, была надежной и стабильной», — сказал он, передает ТАСС.
Он напомнил, что в России принят ряд законодательных актов для обеспечения интересов вкладчиков. Например, с 2019 года ЦБ будет разделять лицензии банков на универсальные и базовые, передает РИА «Новости».
«Исходим из того, что региональные банки должны получить возможность более гибко работать, надеюсь, так оно и будет», — уточнил он.
Президент отметил, что власти полностью отдают себе отчет в том, каковы потенциальные возможности российских банков и банковской системы в целом, как они развиваются, а также как это сопоставляется с ведущими мировыми банками.
«У нас есть банки-лидеры, один из них — банк ВТБ. Мы видим и сложности, с которыми они сталкиваются, видим и их достижения и успехи», — сказал он.
В целом, по его оценкам, банковская система развивается успешно и стабильно.
«Поэтому мы здесь видим что происходит, и знаем, что делать дальше для укрепления нашей финансовой системы», — отметил он.
На прошлой неделе Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Первомайский» и КБ «Русский ипотечный банк». За неделю до этого лицензии лишились московский «УМ-банк» и региональный акционерный коммерческий банк «Москва».
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Владимир Путин , Банк ВТБ , РАКБ "Москва" , Центральный банк России , Русский ипотечный банк , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Экономика
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