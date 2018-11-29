СМИ: «Турецкий поток» придет в Европу с опозданием минимум на год

Задержка в создании газотранспортной инфраструктуры в Центральной и Восточной Европе составит не менее года после завершения строительства газопровода "Турецкий поток".

Газопроводы, соединяющие "Турецкий поток" с юго-востоком Европы, построят не ранее января 2021 г., сообщают источники "Интерфакса" . Между тем обе нитки "Турецкого потока" должны заработать в конце 2019 г.

Болгарский газотранспортный оператор Bulgartransgaz строит 474-километровый участок от Турции до Сербии.

В Сербии "дочка" "Газпрома" — Gastrans — занята прокладкой трубы до Венгрии, для FEED уже нанят подрядчик Saipem. Трубопровод в Сербии получил название New Transmission Gas Pipeline (NTGP).

Болгарский и сербский участки введут в строй не ранее января 2021 г. Gastrans заявила в марте, что намерена запустить свой газопровод в октябре 2019 г.

Предназначенная для Европы вторая нитка "Турецкого потока" рассчитана на 15,75 млрд куб. м газа в год. Из них 3,5 млрд куб. м отведено для Болгарии, 2,5 млрд куб. м — для Сербии, 6 млрд куб. м — для Венгрии. Оставшиеся 3,75 млрд куб. м могут пойти в Словакию и Австрию (до хаба в Баумгартене).

Венгерская FGSZ и словацкая Eustream работают над расширением перемычки газопровода между обеими странами. Главная задача — обеспечить поток газа по маршруту Болгария-Румыния-Венгрия-Словакия-Австрия для поставок газа с черноморского шельфа Румынии, но к проекту могут присоединиться другие страны и поставщики.

FGSZ и словенская Plinovodi провели необязывающий тест по новой перемычке между Венгрией и Италией. На границе Венгрия-Словения заявлены мощности в 2,5 млрд куб. м газа в год, а на маршруте до Италии — 2 млрд куб. м в год. Это говорит о том, что некоторые объемы "Турецкого потока" могут пойти и в этом направлении.

Задержка ввода в срой этих мощностей подразумевает возможность транзита газа через Украину и после 2019 г., когда истекает срок действия контракта "Газпрома" с Украиной.