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Новак встретился с министром энергетики Саудовской Аравии 

RT на русском + ещё 7 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава Минэнерго России Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих провели встречу на полях саммита G20 в Аргентине. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго России.
«Александр Новак встретился с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов королевства Саудовская Аравия Халидом аль-Фалихом», — говорится в сообщении в Twitter.
Ранее сообщалось, что Новак и министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер обсудили в ходе телефонного разговора перспективы транзита российского газа через территорию Украины.
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Александр Новак , Минэнерго , Экономика
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