Новак встретился с министром энергетики Саудовской Аравии

Глава Минэнерго России Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих провели встречу на полях саммита G20 в Аргентине. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго России.

«Александр Новак встретился с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов королевства Саудовская Аравия Халидом аль-Фалихом», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее сообщалось, что Новак и министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер обсудили в ходе телефонного разговора перспективы транзита российского газа через территорию Украины.