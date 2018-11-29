Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Сбербанк спас миллиарды рублей россиян
Сбербанк спас миллиарды рублей россиян
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.50
$
66.55
75.90
75.70
Прогноз
03.12 – 10.12
$
66.00
75.00
Индексы и котировки Brent
59.50
+0.27 Золото
1225.90
–0.06 РТС
1145.19
+0.26
Динамика валют
EUR / USD
29.11
1.1374
+0.0051
14.11
1.1323
27.11
16.11
05.11

В Tele2 рассказали, почему мобильная связь в России может подорожать 

РИА Новости 2 часа назад
Тарифы на мобильную связь в России могут немного вырасти вследствие инфляции и дополнительных расходов операторов из-за новых законов, в том числе "пакета Яровой". Такое мнение высказал РИА Новости гендиректор ООО "Т2 РТК Холдинг" (бренд Tele2) Сергей Эмдин.
"На наш взгляд, сегодня сложился целый ряд факторов, которые могут привести к некоторому повышению цен на услуги мобильной связи. Это общая инфляция в стране, определенные новые затраты, которые несет отрасль, отсутствие повышения цен длительный промежуток времени. Но каких-то глобальных повышений, естественно, ожидать не стоит. Это могут быть незначительные проценты", — сказал Эмдин.
По его словам, дополнительные затраты вызваны новыми законами, в том числе — "пакетом Яровой", а также аналогичными законопроектами, которые накладывают дополнительные затраты на отрасль и, как следствие, "утяжеляют" себестоимость услуг.
"Мы не можем существовать отдельно от рынка, поэтому, чтобы сохранить свои показатели рентабельности и продолжать инвестировать в развитие сети, вынуждены время от времени пересматривать тарифные планы", — сказал гендиректор Tele2.
При этом он добавил, что повышение НДС с 1 января не повлияет на тарифы.
Эмдин отметил, что гарантом от излишнего повышения цен является высокая конкуренция на телеком-рынке.
"Поскольку мы все боремся за любовь наших абонентов, ситуаций с заметными повышениями, которые зачастую бывают в других отраслях (таких, как ЖКХ, например), в нашей сфере по определению быть не может", — заверил глава компании.
По его словам, если рост цен произойдет, это затронет все компании на рынке.
"Это общеотраслевая история. Она не может произойти в одной компании. Если один оператор поднимет цены, а другие — нет, то думаю, первый тоже очень быстро их опустит, но в целом отрасль потеряет", — сказал Эмдин.
Последние новости
Украина показывает России ночной кошмар. И вполне успешно Эксперт рассказал, почему грузины выбрали президентом Зурабишвили "Думал, ты такой один?" Россия нашла еще одну альтернативу доллару
Комментарии58
Сергей Эмдин , Tele2 , РИА Новости , Экономика , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вы там совсем что ли ***?» Первый канал дал совет россиянам1421
Россиянам рассказали о росте пенсий в 2019 году20
Новый указ Трампа приведет к войне с Россией676
IKEA объявила «войну» Грудинину239
Путин поставил точку в спорах о долгах по ЖКХ103
Видео
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании Экономика
01:33
Керченский пролив утопил рубль
Рынки
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
03:06
Россияне обманули Сбербанк и поплатились
Личный счет
01:55
Путин пошутил про доллар
Экономика
00:36
Россиянам придется платить за ЖКХ еще больше
Личный счет Статьи
11:35
Россия нашла еще один путь отказа от доллара
Экономика Статьи
01:56
У раздаривающего деньги банкомата вспыхнула драка
Личный счет
20:28
Инцидент в Азовском море потопил российские активы
Рынки
05:08
«Газпром» упустил лидерство в России
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение