В Tele2 рассказали, почему мобильная связь в России может подорожать

Сергей Эмдин. Тарифы на мобильную связь в России могут немного вырасти вследствие инфляции и дополнительных расходов операторов из-за новых законов, в том числе "пакета Яровой". Такое мнение высказал РИА Новости гендиректор ООО "Т2 РТК Холдинг" (бренд Tele2

"На наш взгляд, сегодня сложился целый ряд факторов, которые могут привести к некоторому повышению цен на услуги мобильной связи. Это общая инфляция в стране, определенные новые затраты, которые несет отрасль, отсутствие повышения цен длительный промежуток времени. Но каких-то глобальных повышений, естественно, ожидать не стоит. Это могут быть незначительные проценты", — сказал Эмдин.

По его словам, дополнительные затраты вызваны новыми законами, в том числе — "пакетом Яровой", а также аналогичными законопроектами, которые накладывают дополнительные затраты на отрасль и, как следствие, "утяжеляют" себестоимость услуг.

"Мы не можем существовать отдельно от рынка, поэтому, чтобы сохранить свои показатели рентабельности и продолжать инвестировать в развитие сети, вынуждены время от времени пересматривать тарифные планы", — сказал гендиректор Tele2.

При этом он добавил, что повышение НДС с 1 января не повлияет на тарифы.

Эмдин отметил, что гарантом от излишнего повышения цен является высокая конкуренция на телеком-рынке.

"Поскольку мы все боремся за любовь наших абонентов, ситуаций с заметными повышениями, которые зачастую бывают в других отраслях (таких, как ЖКХ, например), в нашей сфере по определению быть не может", — заверил глава компании.

По его словам, если рост цен произойдет, это затронет все компании на рынке.