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05.11

Европарламент призвал срочно модернизировать ВТО 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Европейский парламент призвал к срочной модернизации Всемирной торговой организации, говорится в пресс-релизе ЕП.
«Правила и процессы ВТО должны быть срочно пересмотрены, для сохранения актуальности и эффективности этой организации», — передает ТАСС заявление ЕП по итогам принятия соответствующей резолюции.
За принятие документа было отдано 417 голосов, 80 высказались против.
Шерпа России в G20 Светлана Лукаш ранее заявляла, что ВТО находится в не вполне работающем состоянии, организацию нужно модернизировать.
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Светлана Лукаш , ВТО , Европарламент , ИТАР-ТАСС , Экономика , В мире , Политика
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