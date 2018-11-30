Прощай, углеводородица: почему падает нефть

Мировые цены на нефть растеряли все достижения уходящего года. На торгах в четверг стоимость марки Brent снижалась до 57,78 доллара — отметку в 58 долларов она пробила впервые с 25 октября 2017 года. Правда, к вечеру котировки снова поднялись: к 22.00 по московскому времени Brent торговалась на уровне 60,61 доллара за баррель. Однако аналитики не исключают, что в ближайшие несколько дней падение может продолжиться.

Факторы давления

Накануне была опубликована новая порция данных по коммерческим запасам в США, которые в очередной раз выросли, отмечает замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева. Это добавило негатива нефтяному рынку, который и так находится под давлением ряда факторов. Во-первых, США наращивает добычу намного быстрее, чем ожидали аналитики. Во-вторых, американские санкции против Ирана оказались не такими жесткими, как предполагалось: целому ряду государств Вашингтон разрешил покупать иранскую нефть.

При этом и Саудовская Аравия, и Россия в октябре нарастили добычу до новых максимумов. Они делали это преимущественно в расчете на то, чтобы заместить добычу Ирана, полагает аналитик «БКС Экспресс» Иван Копейкин.

«Но в итоге получилось, что совокупное предложение вновь стало несколько превышать спрос, особенно в контексте постепенного замедления китайской экономики. Поэтому нефть начала достаточно стремительно снижаться», — констатирует он.

Еще одним фактором отрицательного воздействия служит «разброд и шатание» в рядах ОПЕК+. Президент РФ Владимир Путин в среду заявил, что Россию вполне устраивает цена в районе 60 долларов за баррель. Это было воспринято как сигнал о том, что российское правительство не настроено на активное снижение добычи, к которому призывает Саудовская Аравия.

Саудиты предлагают убрать с рынка 1,4 млн баррелей в сутки. В правительство РФ, по данным Reuters, такой подход назвали «несистемным». Менее заметные участники соглашения тоже не спешат заявлять о готовности поддержать новые ограничения. Власти самого королевства, в свою очередь, не собираются спасать рынок в одиночку, подчеркнул глава саудовского Минэнерго Халед аль-Фалих.

Внимание на ОПЕК

Теперь рынок ждет заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Оно пройдет 5 декабря в Вене. На следующий день там же состоится собрание министров стран — членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех государств, участвующих в ОПЕК+.

«Мы предполагаем, что в ближайшие дни нефть марки Brent продолжит падение в район 55−56 долларов за баррель, а дальше все будет зависеть от результатов заседания ОПЕК», — говорит Кокорева.

Аналитики сходятся во мнении, что какие-то договоренности, скорее всего, будут достигнуты — добывать и продавать нефть за три копейки никому не выгодно. Вопрос в том — какие именно. Копейкин предполагает, что для начала участники соглашения сойдутся на планке в 1 млн баррелей в сутки с перспективой дальнейшего потенциального сокращения, если будет переизбыток предложения. Аналитик Райффайзенбанка по нефтегазовому сектору Андрей Полищук склоняется к версии о заморозке производства на уровне ноября или какого-то другого месяца, когда добыча была чуть меньше.

«Если и будет сокращение, то не столь существенное. А цены будут поддержаны ростом спроса. Балансироваться они будут ростом добычи в США», — считает он.

Снижение добычи, по словам эксперта, это более жесткий вариант, тем более на 1,4 млн баррелей в сутки. Цены, конечно, на этом вырастут, но это даст и дальнейший повод для более существенного роста добычи другими производителями, в первую очередь, в США. Между тем, и сейчас котировки приемлемы: 60 долларов за баррель — вполне нормальный уровень, который может устроить и производителей, и потребителей.

«Загонять цену высоко тоже не имеет никакого смысла, тем более что для нефтяников в первую очередь важна стабильность, чтобы прогнозировать свои проекты, которые могут и 20, и 30 лет развиваться. Поэтому тут главное, чтобы не было как раз таких сильных скачков», — поясняет аналитик.

Куда пойдут цены?

Если участники ОПЕК+ все же не сумеют договориться, и в результате трехдневных заседаний не будет принято никакого решения, вполне возможен обвал нефтяных цен, допускает Полищук. Если же будет одобрен мягкий вариант, без жестких сокращений, цена на нефть в перспективе может вернуться к прежним 70 долларам за баррель и даже выше с учетом роста спроса в следующем году. Правда, при условии, что решение будет не только принято и озвучено, но и выполнено.

Копейкин полагает, что сильного снижения можно ждать только в случае существенного замедления мировой экономики. Эксперт согласен с тем, что сейчас наблюдается завершающая фаза глобального роста, но добавляет, что он может завершиться и через год, и даже позже. При этом сильного роста цен аналитик тоже не ожидает.

«Безусловно, я не считаю, что нефть в ближайшее время будет по 70 или 80 долларов за баррель, но и сильно падать в текущем контексте она уже не будет. Сейчас вполне вероятен отскок на уровень 62−63 доллара за баррель», — рассуждает Копейкин.

Положительное решение ОПЕК+ должно, по крайней мере, остановить падение, прогнозирует Кокорева. Однако серьезного роста, по ее словам, ждать не приходится, потому что условия прежней сделки отталкивались от уровня добычи 2016 года, а теперь ее участники хотят пересмотреть показатель и оттолкнуться от более свежих данных. И это все равно даст определенное увеличение добычи по сравнению с недавним прошлым.

«80 долларов мы вряд ли до нового года увидим. Я думаю, что все равно средняя цена будет в районе 64−65 долларов за баррель», — замечает эксперт.

К тому же, напоминает она, есть ряд факторов, помимо решения ОПЕК+, которые могут ограничить рост. В частности, ситуация в Китае: будет ли развиваться торговая война с США, и как она скажется на китайской экономике. С другой стороны, не стоит забывать и о различных форс-мажорах, которые могут стимулировать рост цен на нефть, как, например, военные или политические конфликты на Ближнем Востоке.