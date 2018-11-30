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АСВ обвинили в обмане вкладчиков 

Национальная Служба Новостей + ещё 1 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Агентство по страхованию вкладов, при молчаливой поддержке ЦБ, списывает деньги вкладчиков на «услуги юристов».
Выплаты клиентам обанкротившегося банка «Югра» начнутся в декабре. Общая задолженность банка составляет почти 195 млрд рублей, из которых на 16,6 млрд претендуют вкладчики, среди которых множество тех, кого теперь называют «превышенцами», то есть державшими на счете сумму большую, чем тем 1,4 млн рублей, которые по закону гарантированно возмещаются через Агентство по страхованию вкладов. Однако вкладчикам вернут от силы 17% средств, которые они держали на депозитах, — пишет журнал «Профиль». Сами пострадавшие вкладчики не разделяют даже этот, далекий от оптимистического прогноз. Как заявил изданию глава Союза вкладчиков Николай Николаев, компенсации вряд ли превысят 2,5%.
Похожая история в Татарстане, где пострадавшие вкладчики-«превышенцы» Татфондбанка получили меньше 26%. Эту цифру подтвердили и в АСВ. Назвав это «плевком в лицо», вкладчики вышли на митинг, утверждая, что из так называемой конкурсной суммы выводятся огромные средства. Проведение очередного митинга намечено на 15 декабря.
За время так называемой «зачистки» банковского сектора лицензий лишилось без малого четыре сотни российских банков. В целом сумма задолженности перед вкладчиками банков, лишенных лицензии с 2013 года, составляет, по оценкам Союза вкладчиков России, 440 млрд рублей, а количество пострадавших оценивается в 3 млн человек. Союз вкладчиков России винит в такой ситуации Агентство по страхованию вкладов, которое занимается ликвидацией лишенных лицензии банков. Кредиторам таких банков АСВ в среднем удалось вернуть меньше половины их вложений — 41,5%, — пишут «Ведомости» со ссылкой на отчетность самого же агентства.
Претензий к Агентству по страхованию вкладов как минимум две, — заявил НСН экономист Михаил Делягин.
«Первое, когда Агентство по страхованию вкладов начинает осуществлять санацию того или иного банка или временное управление в том или ином банке, то этот банк мгновенно убивается. Оно не пытается, насколько можно судить, сохранить банк, сделать его здоровым. И, второе, при этом происходят достаточно странные вещи, которые вызывают разного рода подозрения в адрес сотрудников этого агентства», — отметил экономист.
Два примера «эффективности» АСВ: почти половину от конкурсной массы Межпромбанка АСВ, по данным «Ведомостей», выплатило… юристам. А в случае с той же «Югрой» один из московских офисов банка оценивался до банкротства в 1,235 млрд рублей, а по оценке АСВ — в… полмиллиарда. Как напомнил НСН Михаил Делягин, АСВ «находится в сфере компетенций Банка России, а Банк России и занялся уничтожением банковской системы под видом санации, причем, насколько можно судить, максимально травматичным образом для вкладчиков».
Вы все еще храните деньги под подушкой? Похоже, вы правы…
Всеволод Нерознак
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Комментарии1
Николай Николаев , Михаил Делягин , Акционерный коммерческий банк "Югра" , Татфондбанк , Агентство по страхованию вкладов , Центральный банк России , Ведомости , журнал "Профиль" , Экономика
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