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Силуанов: лидеры G20 выступили за реформу ВТО 

News.ru 59 минут назад
Фото: AP Photo / Salvatore Di Nolfi
Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что все лидеры стран «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе выступили против протекционизма и торговых ограничений и подтвердили необходимость реформировать Всемирную торговую организацию.
«Все буквально выступали против барьеров в торговле, против протекционизма, против создания ограничений и так далее. В этом же русле высказывался и наш президент", — сказал он.
Силуанов подчеркнул, что президент США Дональд Трамп также высказался в поддержку идеи реформации ВТО.
Ранее News.ru писал о том, что Александр Лукашенко заявил, что санкции и торговые войны могут помочь развитию экономик стран ЕврАзЭС. Счастьем назвал глава Белоруссии создание ЕврАзЭС, теперь будет невозможно такую огромную территорию с сопряжением ближних стран «опустить» из-за санкций.
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Антон Силуанов , Александр Лукашенко , Дональд Трамп , ВТО , Экономика
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