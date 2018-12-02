Трамп в бешенстве: как президент США воюет с бизнесом

Президент США развязал войну с американским бизнесом. По его мнению, компании США ведут себя недостаточно патриотично, закрывая производство в Америке и перенося его за границу. В ответ Трамп обещает мстить: обложить продукцию компаний невиданными пошлинами.

Президент США Дональд Трамп вступил в новый конфликт с американской компанией. На этот раз речь идет о крупнейшей автомобильной корпорации General Motors . Когда GM объявила, что закроет пять заводов и ликвидирует 14 тысяч рабочих мест, это вызвало по-настоящему яростную реакцию Трампа. Президент возмущался несколько дней подряд, пока не перешел к прямым угрозам — ввести пошлины в размере 25% на весь импорт легковых машин.

После заявления General Motors Трамп сказал The Washington Post , что У главы GM Мэри Барры «будут проблемы», если она немедленно не начнет подготовку открытия нового завода на севере страны, указал президент.

«Очень разочарован General Motors и ее гендиректором Мэри Баррой за то, что они закрыли заводы в Огайо, Мичигане и Мэриленде. Ничего не было закрыто в Мексике и Китае. США спасли General Motors, и вот какую благодарность мы получаем!», — написал он в Twitter.

При этом автоконцерн рассчитывает на заводы в Китае и Мексике, но эта ставка не окупится, пообещал Трамп. «Я здесь, чтобы защитить американских рабочих», — заявил он.

Закрытие пяти заводов на территории Канады и США, сокращение 15% персонала и остановка производства некоторых непопулярных моделей типа Cadillac CT6 позволят снизить издержки на $4,5 млрд и нарастить денежный поток на $6 млрд к 2021 году, рассчитывают в компании. Кроме того, производитель планирует выпустить более 10 электрокаров в следующие 2-4 года.

Бизнес-план компании совсем не устроил Трампа, который обещал сократить госсубсидии, в том числе и на спорткары.

Гнев президента стал настолько очевидным, что автопроизводителю пришлось заявить о своей «приверженности производству в США», а также отметить: «Мы высоко ценим действия, предпринятые этой администрацией от имени промышленности для повышения общей конкурентоспособности производства в США».

Тем временем, Трамп, обеспокоенный сокращением производства GM в Америке, придумал как защитить американскую автомобильную промышленность. Пошлины на импорт легковых машин остановят закрытие заводов, а их производство в США вырастет, считает он. Американский лидер обратился к конгрессу с призывом поддержать его инициативу.

Автопроизводители и экономисты опасаются крайне негативного эффекта от такой инициативы, если ей дадут ход. «Это было бы порожденной изнутри экономической катастрофой для американских потребителей, дилеров и сотрудников», — сказал Bloomberg глава Американской ассоциации автомобильных дилеров Коди Луск.

«После стали и алюминия президент Трамп теперь сталь зависимым от тарифов. Сейчас он явно злоупотребляет законом о национальной безопасности», — сказал The New York Times старший научный сотрудник Института международной экономики им. Петерсона Чайлд Баун.

General Motors не единственная компания, чей стиль ведения бизнеса абсолютно не устраивает Трампа.

Так, Трамп планирует обложить пошлинами ноутбуки и смартфоны Apple, импортируемые из Китая. В интервью The Wall Street Journal он также сказал, что «очень маловероятно», что он отложит повышение пошлин на китайский импорт с 10% до 25% с 1 января.

«Возможно. Возможно. Зависит от того, какой тариф. Я имею в виду, я могу сделать их 10%, и люди могли бы это очень легко выдержать», — сказал Трамп в интервью WSJ о возможных пошлинах на iPhone и ноутбуки.

В рамках торговой войны, на товары, импортированные из КНР, вводится специальный тариф. Гаджеты Apple попадают под пошлину в 10%, так как относятся к категории товаров «устройства для приема, преобразования, передачи или воспроизведения голоса, изображений или другой информации».

Как и в случае с GM, по мнению президента, введение пошлин на импорт снизит потери США из-за того, что американские компании ведут производство в Китае.

Перенести производство в США — вот единственный способ избежать проблем, считает Трамп. Он не раз предлагал Apple сделать это.

«Цены в Apple могут увеличиться из-за огромных пошлин, которыми мы облагаем Китай, но есть простое решение, по которому не нужно платить по тарифам из-за налоговых льгот. Производите свои товары не в Китае, а в США. Начинайте строить заводы уже сейчас. Потрясающе!», — писал Трамп в своем твиттере в сентябре.

Тогда компания отвечала, что пошлины могут привести к росту розничных цен на продукцию Apple в США и сделать «яблочную» продукцию менее привлекательной по сравнению с конкурентами.

Летом Трамп раскритиковал Harley-Davidson за перенос части производства за пределы США. Такое решение компания приняла в связи с европейскими пошлинами, которые были введены в ответ на действия администрации Трампа. Компания-символ Америки признала, что развязанная Трампом торговая война имеет непоправимые последствия и переехала в Европу.

По его словам, компания Harley-Davidson «должна на 100% оставаться в США» с людьми, которые ей «принесли успех». «Я сделал так много для вас, а теперь это… Другие компании возвращаются туда, где они были основаны! Этого не забудем ни мы, ни ваши клиенты, ни ваши теперь очень счастливые конкуренты!» — написал Трамп.

«Если они переедут, вот увидите, это будет началом конца» — подчеркивал он, обещая месть — обложить компанию невиданными налогами.

«Многие страны прибегают к протекционизму, когда их экономики почти не работают. И это почти никогда ни к чему не приводит. Трамп может быть первым лидером, сделавшим это в тот момент, когда экономика процветает», — сказал Bloomberg президент Национального совета внешней торговли, представляющего интересы американских компаний, Руфу Йеркса.

«Насколько я знаю, некто не просил его о такой защите», — заключил глава Ассоциации глобальных автопроизводителей Джон Бодзелла.