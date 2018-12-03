Гройсман запугивает Европу «Северным потоком-2»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал проект «Северный поток-2» скрытой формой войны против европейских газовых потребителей.

«Северный поток-2» — это форма замаскированной войны против Европы. Мы знаем, как это — быть зависимым от России в энергетическом и политическом плане. По собственному опыту мы знаем, как это опасно. Поэтому сейчас мы рассматриваем этот проект, как геополитическое оружие России», — сказал Гройсман.

Он добавил, что для всей Европы будет якобы безопаснее сохранение за Украиной статуса транзитера газа.

«Мы предложили партнерам на Западе вместе управлять нашей газотранспортной системой. Способность ее составляет 140 млрд кубических метров. Наши газохранилища позволяют хранить запасы до 1000 дней. Это большой потенциал», — добавил премьер.

В «Северный поток — 2» войдут две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Он протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод будет запущен рядом с уже действующим «Северным потоком».

Против его реализации выступают США, имеющие амбициозные планы экспорта в Европу своего сжиженного природного газа (СПГ), Польша, которая рассчитывает стать газовым хабом, распределяя потоки американского СПГ и норвежского голубого топлива, и страны Прибалтики, считающие его политическим проектом.

Украинские власти, несмотря на разговоры об энергетической независимости от РФ, также опасаются, что после реализации проекта транзитные объемы голубого топлива на 80-85% пойдут в обход Украины. Это нанесет серьезный удар по бюджету страны.